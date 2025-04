ONLINE: Zelenskyj naznačil, že Rusko sa má obávať o bezpečnosť osláv v Moskve. Trump: Nebyť mňa, Putin by chcel celú Ukrajinu

"Momentálne sa (Rusi) obávajú, či budú môcť usporiadať svoju vojenskú prehliadku – a oprávnene. Ale to, čoho by sa skutočne mali obávať, je, že táto vojna stále pokračuje. Musia vojnu ukončiť," odkázal Moskve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

6:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje za dôležité naďalej vyvíjať tlak na siete ruského vplyvu, ako aj na výrobu a ruský obchod. „Snažíme sa čo najúplnejšie synchronizovať ukrajinské sankcie so všetkými v Európe, aby sa z toho stala spoločná pozícia, a už máme dobré výsledky,“ povedal Zelenskyj a spresnil, že ide najmä o odstavenie ruských závodov, pracujúcich pre obranný priemysel.

„Pripravujeme sa aj na rozhovory so Spojenými štátmi o nových sankčných krokoch – presne identifikujeme tie tlakové body, ktoré najúčinnejšie budú tlačiť Moskvu k diplomacii. Musia podniknúť jasné kroky na ukončenie vojny a my trváme na tom, že bezpodmienečné a plné prímerie sa musí stať prvým krokom. Rusko musí urobiť tento krok. Momentálne sa obávajú, či budú môcť usporiadať svoju vojenskú prehliadku – a oprávnene. Ale to, čoho by sa skutočne mali obávať, je, že táto vojna stále pokračuje. Musia vojnu ukončiť,“ dodal Zelenskyj.

6:05 Ruský prezident Vladimir Putin chce podpísať mierovú dohodu s Ukrajinou, na ktorú jeho armáda stále útočí. Povedal to americký prezident Donald Trump v rozhovore s televíznou stanicou ABC News pri príležitosti prvých sto dní svojho druhého funkčného obdobia.

Trump v predvolebnej kampani sľuboval, že deň po nástupe do funkcie ukončí vojnu na Ukrajine, ktorú Rusko vojensky napadlo vo februári 2022. Ani po sto dňoch sa však USA nepodarilo vyjednať podmienky dohody prijateľné pre obe strany. Kým Ukrajina tvrdí, že je pripravená na okamžité prímerie bez podmienok, Putin predkladá požiadavky neprijateľné pre Kyjev i jeho západných spojencov.

„Myslím si, že áno,“ odpovedal Trump v spomínanom rozhovore na otázku, či chce Putin naozaj mier, ako tvrdí Kremeľ. „Nebyť mňa, tak by sa, myslím si, chcel zmocniť celej krajiny (Ukrajiny),“ dodal Trump s tým, že „nie je šťastný“, keď vidí Putina cieliť rakety na ukrajinské mestá.

6:00 Ukrajina nariadila v utorok evakuáciu siedmich dedín v Dnepropetrovskej oblasti na východe krajiny, ktoré boli donedávna vzdialené od frontovej línie, no vzhľadom na postup ruských síl sú teraz ohrozené. Rusko sa – zatiaľ neúspešne – snaží do tejto oblasti preniknúť zo susednej Doneckej, uviedla agentúra AFP.

Miestna vojenská správa ohlásila v utorok „nútenú evakuáciu frontových území v Synelnykovskom rajóne“. Týka sa konkrétne troch dedín patriacich pod samosprávu obce Novopavlivka a štyroch ďalších, patriacich zase pod správu obce Mežova.

V Novopavlivke, ktorá sa momentálne nachádza asi desať kilometrov od frontovej línie, žilo pred vojnou zhruba 3500 ľudí. Teraz má približne 100 obyvateľov vrátane dvoch detí.

„Momentálne sa v Dnepropetrovskej oblasti nenachádzajú žiadne ruské okupačné sily,“ uviedol na platforme Telegram šéf tamojšej vojenskej správy Mykola Lukašuk a dodal, že oblasť bráni ukrajinská armáda.

Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak v nedeľu informoval, že pri ruskom dronovom útoku prišla v obci Novopavlivka o život jedna osoba. Uplynulý piatok zase regionálna vláda nariadila evakuáciu rodín s deťmi z dedín východne od obce Mežova, ktoré sú tiež vzdialené menej než desať kilometrov od súčasnej frontovej línie.