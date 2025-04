Lapali Ukrajincov pre armádu na uliciach, teraz pôjdu sami na front. 'Busifikácia' nemá dobrú povesť

Busifikácia. Pracovníci TCK berú mladíka nasilu do auta, pomohol mu príchod ďalšej osoby - unikol Video Na sociálnych sieťach sa objavujú zábery zo zásahov vojakov z TCK. Tento má byť z mesta Dnipro pri obchodno-zábavnom centre Ozerka / Zdroj: TG

„Uvedené opatrenia majú zlepšiť kvalitu práce stredísk a zabezpečiť dodržiavanie princípov sociálnej spravodlivosti, čo prispeje k posilneniu bratstva, bojového ducha a tiež vzájomného rešpektu vo vojenských kolektívoch,“ uviedol generálny štáb.

Pripomenul, že v súčasnosti má skoro 70 percent vojakov slúžiacich v náborových strediskách za sebou skúsenosti z bojov, približne polovica bola zranených. Pätinu pracovníkov tvoria civilisti.

Na pozadí vojny s Ruskom, ktorá trvá už štvrtý rok, sa ukrajinská verejnosť podľa médií mnohokrát nepriateľsky stavia k pracovníkom náborových centier, známych pod ukrajinskou skratkou TCK (teritoriálne centrá dopĺňania ozbrojených síl) a sťažuje sa na nezákonné spôsoby získavania nových vojakov na doplnenie strát v starnúcich a čoraz vyčerpanejších jednotkách.

Slovom minulého roka sa podľa slovníka modernej ukrajinčiny stal výraz „busifikácia“ označujúci záťahy verbovačov z TCK na mužov v mobilizačnom veku, ktorých násilím naháňajú do mikrobusov, čiže „busíkov“, poznamenal server Meduza.

Hneď po vpáde ruských vojsk z 24. februára 2022 Ukrajina vyhlásila mobilizáciu a do ozbrojených síl vstúpilo aj množstvo dobrovoľníkov. Nadšenie odvtedy postupne opadlo; povolávanie do armády rozdeľuje spoločnosť a tisíce mužov v brannom veku utiekli z krajiny, aby unikli nasadeniu do vojny.

Na začiatku tohto februára generál Syrskyj odsúdil sériu násilných incidentov proti pracovníkom náborových stredísk po tom, čo výbuch vo vojenskej kancelárii v meste Rivne zabil jedného človeka a niekoľko ďalších ľudí zranil. Nasledujúci deň explózia blízko strediska v Pavlohrade v Dnepropetrovskej oblasti zranila jedného človeka. Zastrelený bol tiež dôstojník z náborovej kancelárie v Poltavskej oblasti; polícia následne zatkla dvoch podozrivých, z ktorých jeden podľa prokuratúry zastrelil vojaka, aby umožnil utiecť druhému mužovi, povolanému do armády. Šéf ukrajinskej polície Ivan Vyhivskyj obvinil z útokov ruskej tajnej služby, snažiacej sa destabilizovať ukrajinskú spoločnosť.