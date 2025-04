Ukrajina a USA sa dohodli na podmienkach ukončenia vojny. Kellogg poodhalil podrobnosti

Informoval o tom osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg v televíznom vysielaní Fox News.

„Ukrajincom sa nepáčili všetky (podmienky), ale nikomu sa nebude páčiť konečná pozícia, ktorú vytvoríte. Je to normálne, keď máte rokovania. Ale sme s nimi v dosť dobrej pozícii… pokiaľ ide o Ukrajincov, cítime sa veľmi pohodlne tam, kde sa teraz nachádzame,“ komentoval Kellogg.

Na rétoriku ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova, ktorý pripúšťa víťazstvo Ruska vo vojne, Kellogg odpovedal, že to nezodpovedá realite. „Rusko nevyhrá túto vojnu. Za posledných jeden a pol roka Rusko nedosiahlo žiadne úspechy… Stratili stovky tisíc vojakov, (oni) postupujú na metre, nie kilometre. A Ukrajinci zúrivo bojujú na svojej zemi. Takže keď Rusko hovorí, že vyhráva, nie je to tak,“ uviedol Kellogg. Diplomat zdôraznil, že Rusko by si malo uvedomiť zmenu okolností. Ukrajina je v dobrej pozícii a európski partneri sa aktivizujú a formujú sily podpory bez účasti USA – najmä pod vedením Veľkej Británie a Francúzska, uviedol pre Fox News.

„Sú veľmi, veľmi pripravení teraz posilniť, ak bude potrebné, svoju podporu Ukrajine,“ zdôraznil Kellogg. Uviedol, že nikto nevyhrá túto vojnu vojenskou cestou, jediná cesta je diplomatická.

„Ukrajinci to teraz dosť dobre chápu po minulom týždni. A Rusi by to mali pochopiť,“ dodal Kellogg.

Rokovania v Londýne

23. apríla sa konali rokovania medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a USA.

Tieto rokovania sprevádzali negatívne momenty, pretože štátny tajomník USA Marco Rubio a špeciálny vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff odmietli účasť. Napriek tomu Kellogg po rokovaniach označil ich za pozitívne.

Putinovo trojdňové ‚prímerie‘

Keith Kellogg odmietol návrh ruského vodcu Vladimira Putina na trojdňové prímerie v rusko-ukrajinskej vojne. Kellogg to odôvodnil tým, že Washington sa snaží o dlhodobé prímerie.

„Trojdňové prímerie je absurdné,“ vyjadril sa splnomocnenec o návrhu Putina na zastavenie paľby od 8. do 10. mája. Zdôraznil, že Trump uprednostňuje komplexné prímerie „na mori, vo vzduchu, na zemi a v oblasti infraštruktúry“ na minimálne 30 dní, „a potom ho môžeme predĺžiť“.

„A keď sa pozriete na všetko, na čom sú Ukrajinci ochotní spolupracovať, teraz je to na Rusoch, na Putinovi,“ poznamenal Trumpov osobitný vyslanec.