Donebavolajúca hanba? Taliansko rieši zbabraný pápežov náhrobok. Pobúril dizajnérov po celom svete

Kerning je proces manuálneho prispôsobenia medzier medzi dvojicami písmen podľa ich tvaru a proporcií. Napríklad písmená ako „f“ alebo „i“ sú užšie než „o“ či „g“, a preto si vyžadujú špecifickú úpravu. Táto zásada je známa už od čias starovekých umelcov pracujúcich s mramorom – a práve tu podľa odborníkov došlo k zásadnému pochybeniu.

Foto: Vatican News pápež, náhrobok, hrob Náhrobok pápeža Františka v bazilike Santa Maria Maggiore.

Nápis na pápežovom hrobe sa dostal do centra pozornosti po tom, čo ho analyzoval taliansky týždenník L’Espresso. Kritici tvrdia, že vzdialenosti medzi niektorými písmenami v mene sú príliš veľké a rušia vizuálnu rovnováhu celého textu. Hoci si to väčšina z viac ako 70-tisíc veriacich, ktorí hrob navštívili, nevšimla, medzi typografmi, dizajnérmi a umelcami to vyvolalo búrlivú debatu.

Diskusia sa rýchlo presunula aj na sociálne siete ako X (Twitter) a Reddit. Odborníci poukazujú na to, že chyba je zrejmá a mohla byť spôsobená nedostatočnou znalosťou pravidiel vizuálneho dizajnu u kamenára. Objavili sa však aj alternatívne názory – niektorí špekulujú, že ide o zámerný akt symbolizujúci pápežovu filozofiu jednoduchosti, nedokonalosti a pokory.

