Ukrajina je podľa Bloombergu pripravená dnes podpísať s USA zmluvu o nerastoch

Ukrajina je pripravená ešte dnes podpísať so Spojenými štátmi dohodu o americkom podiele na svojom nerastnom bohatstve. S odvolaním sa na svoj zdroj o tom informovala agentúra Bloomberg. Poznamenala pritom, že tento krok by vďaka posilneniu hospodárskeho partnerstva mohol byť vzpruhou americkej podpory Kyjevu. Ukrajinská ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková je teraz na ceste do USA. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal dnes v televízii uviedol, že Ukrajina a USA môžu dohodu podpísať v priebehu 24 hodín po tom, ako dokončia posledné detaily. Dohodu následne ratifikuje parlament, konzultácie sa začnú podľa premiéra už vo štvrtok.