V čom zlyhal a čo zvládol? Experti: Trump verí, že za sto dní dokázal všetko

Kenneth Warren, profesor politológie, Saintlouiská univerzita, Missouri

Úprimne povedané, nevidím žiadne úspechy, okrem toho, že sa Trumpovi podvolila Republikánska strana. Znamená to, že mu – s jedinou výnimkou – Senát schválil všetkých jeho kandidátov do vlády. Jeho zlyhania však pribúdajú. Trump je takpovediac sám sebe najväčším neúspechom a jeho nápady sú plné chýb. Chce urobiť Ameriku opäť veľkou, ale je jasné, že ju ničí. Jeho clá sú nočná mora a nedávajú zmysel ani konzervatívnym, ani liberálnym ekonómom. Denník Wall Street Journal napísal, že Trump spôsobil najhlúpejšie obchodné vojny v histórii. Čína, naši partneri v Európskej únii, Kanada, Mexiko a ďalšie krajiny sa obracajú na iné štáty, s ktorými môžu obchodovať. Akciové trhy po celom svete sa prepadli. Trump sľúbil, že zníži infláciu, no jeho clá ceny zvýšili. Možno smerujeme k stagflácii.

Je impulzívny, improvizuje a vytvára chaos. Čo by Donaldovi Trumpovi poradil bývalý guvernér NBS Ivan Šramko? Video Zdroj: TV Pravda

Jeho snahy o „dekonštrukciu“ štátnej administratívy sú tiež katastrofálne. Prakticky všetko, čo urobil, bolo očividne nezákonné, čo spôsobilo, že na súdoch prehráva prípad za prípadom. Trump si myslí, že môže len tak prepúšťať zamestnancov štátnej správy, najmä nezávislých regulačných komisárov, no to nie je v súlade s právnymi predpismi.

Niektoré deportácie boli v rámci Trumpovej imigračnej politiky legálne, no mnohé sú nezákonné. ICE (imigračný a colný úrad) ľudí zatýka a posiela ich preč z krajiny bez toho, aby im poskytol riadny proces – spravodlivé vypočutie. Dokonca aj Trumpov Najvyšší súd rozhodol v jeho neprospech a nariadil mu zastaviť deportácie.

Útoky prezidenta na vysoké školstvo sú desivé a navyše nezákonné. Trump za to čelí obrovskému tlaku a myslím si, že prehrá na súdoch. Útočí a vyhráža sa právnym firmám, ktoré ho nepodporujú, a zúrivo kritizuje médiá.

Na základe toho všetkého Trumpova popularita podľa niektorých prieskumov už klesla na 39 percent. Samozrejme, že to popiera a tvrdí, že sú to vymyslené a falošné čísla. Je takáto reakcia rozumná? Myslím si, že nie.

Stručne povedané, Trumpovým najväčším neúspechom je, že ničí náš demokratický politický systém a zásadne zhoršuje obraz USA vo svete.

Trump si pravdepodobne myslí, že jeho najväčším úspechom je, že je teraz lídrom sveta. Verí, že robí skvelú prácu, keď ruší vládne programy a šetrí miliardy daňových poplatníkov. Pravdou však je, že štúdie ukázali, že sa ušetrilo len málo, celý proces nedáva zmysel a skončili sa iniciatívy, ktoré ľuďom pomáhali. Trump zrejme verí, že pri deportácii ľudí, ktorí prišli do USA bez potrebných dokladov, takisto odvádza skvelú prácu. V skutočnosti ich – relatívne povedané – poslal preč len veľmi málo.

Trump sa neustále chváli všetkými veľkými vecami, ktoré dokázal. Zdá sa, že sa nezaoberá realitou. Nie som si istý, ako dlho môže jeho vláda takto fungovať, veď už počúvame, ako chaoticky sa v nej rozhoduje.

Robert Busby, expert na americkú politiku, Liverpool Hope University

Trumpova popularita sa v posledných dňoch dostala k hodnote 40 percent. Nie je to ešte katastrofálne, ale pomaly sa to pre neho uberá nesprávnym smerom. Pravdepodobne najväčším úspechom Trumpa a jedinou oblasťou, kde si udržal pomerne stabilnú podporu voličov, je riešenie problémov spojených s nelegálnym prisťahovalectvom. Došlo k výraznému poklesu počtu zadržiavaných osôb a deportácia mnohých ľudí, napríklad do Salvádoru, je v ostrom protiklade k spôsobu, akým túto záležitosť riešil predchádzajúci prezident Joe Biden. Je to jedna z mála oblastí, o ktorej možno povedať, že Trump v nej plní predvolebné sľuby.

Vyzerá to tak, že zahraničná politika je momentálne prezidentovou najväčšou slabinou. Trump tvrdil, že rýchlo ukončí ruskú vojnu proti Ukrajine. No šéf diplomacie Marco Rubio naznačil, že Amerika sa môže v určitom bode prestať zaujímať o mierové rokovania. Ak sa to stane, bol by to prejav Trumpovej neschopnosti dosiahnuť výsledok a dôkaz jeho obmedzeného medzinárodného vplyvu. Podobná situácia sa črtá aj v prípade rukojemníkov v Gaze.

Čo by na Trumpa povedal Havel? Vysvetľuje exporadca českého prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

Trumpova ekonomická politika pripomína horskú dráhu a komentuje sa veľmi ťažko. V konečnom dôsledku to možno povedie k zlepšeniu pozície USA na medzinárodných trhoch, no z krátkodobého hľadiska neistota škodí úsporám a investíciám Američanov. Neustále zmeny colných sadzieb vyvolávajú dojem, že vláda v tejto oblasti v skutočnosti nemá žiadnu konzistentnú politiku. A netreba zabúdať, že voliči posudzujú prezidentov Spojených štátov najmä na základe toho, ako sa vyvíja ekonomika. Trump síce môže mať pocit, že jeho kroky posilňujú americkú moc, no s najväčšou pravdepodobnosťou je to jeho slabina. Zmena medzinárodného poriadku môže narušiť tradičné väzby spojencov s USA a vytvoriť nové medzinárodné ekonomické aliancie.

Pochybujem, že si Trump myslí, že v niečom zásadne zlyhal. Uvidíme však, ako sa vyvinie situácia týkajúca sa Ukrajiny a ako sa v nej prejaví prezidentova frustrácia. Pravdepodobne sa to dozvieme už čoskoro. Na druhej strane, riešenie ekonomických problémov asi ešte nejaký čas potrvá.

Kondómy za 50 miliónov pre Gazu? Pomýlil som sa, priznal Musk Video Zdroj: C-SPAN

Steven Greene, profesor politológie, Severokarolínska štátna univerzita

Nemyslím si, že by Trump urobil niečo, čo by z dlhodobého hľadiska prinieslo prospech americkej demokracii alebo občanom. Niekto by mohol namietať, že jeho najväčší úspech sa týka federálnej byrokracie. Sľúbil, že ju oslabí, a s pomocou Elona Muska naozaj uskutočnil masívne zmeny. Keďže to bol jeho hlavný cieľ a dosiahol v ňom významný pokrok, dalo by sa to považovať za úspech. No tieto rozhodnutia sprevádzalo množstvo nezákonností, o čom svedčia početné súdne spory, ktoré vláda v tejto súvislosti prehrala.

Väčšina politických expertov súhlasí s tým, že mnohé z krokov, ktoré Trump urobil, budú mať dlhodobý negatívny vplyv na USA. Ide teda o skutočné Pyrrhovo víťazstvo. Rovnako zložité je určiť jeho najväčšie zlyhanie. Zdá sa mi, že nasmeroval Spojené štáty na cestu, ktorá dramaticky oslabila americkú demokraciu. S veľkou pravdepodobnosťou nás to zaradí medzi krajiny s autoritárskym režimom, hoci stále s prvkami politickej súťaže. Je to obrovské zlyhanie – no dá sa povedať, že to bolo aj Trumpovým zámerom.

Prezident musí byť veľmi spokojný s tým, ako sa republikáni v Kongrese úplne podriadili jeho vôli a umožnili mu robiť prakticky čokoľvek – bez ohľadu na to, aké škodlivé to môže byť pre Ameriku. Drvivá väčšina Trumpových spolustraníkov v zákonodarnom zbore chápe, že politika obchodných a colných vojen je katastrofa. Republikáni majú moc s tým niečo urobiť, ale neurobili nič. Z Trumpovho pohľadu je teda veľkým úspechom práve to, že strana sa mu úplne podriadila. Pokiaľ ide o zlyhania, očividne ho frustruje súdny systém, ktorý nemá pod kontrolou. No úprimne si myslím, že Trump musí byť celkovo spokojný s tým, ako sa veci vyvíjajú.

Anne Cizmarová, profesorka politológie, Eastern Kentucky University

Trumpovi sa tentoraz podarilo postupovať rýchlo. Počas svojho prvého volebného obdobia mal pomalý štart. Tentoraz však mal už pred inauguráciou pripravených ľudí do vlády a k dispozícii množstvo prezidentských nariadení, ktoré stačilo len podpísať. Doteraz Trump príliš nespolupracoval s Kongresom na príprave zákonov, no zatiaľ nezaznamenal ani žiadne veľké legislatívne neúspechy. Navyše mu v marci demokrati v Senáte poskytli hlasy potrebné na financovanie vlády.

Zároveň však niektoré Trumpove rýchle kroky týkajúce sa ciel, imigrácie a znižovania federálnych výdavkov môžu časom predstavovať problém. Prieskumy verejnej mienky naznačujú klesajúcu podporu pre jeho vládu a menšiu dôveru verejnosti v to, ako prezident zvláda ekonomiku a prisťahovalectvo. Pritom práve tieto oblasti boli jeho silnou stránkou vo voľbách.

Pochybujem, že prezident považuje čokoľvek, čo urobil, za neúspech. Myslím si, že všetko, čo spravil, pravdepodobne vníma ako úspech. Trump nie je sebakritický – aspoň nie verejne.