Ukrajinci vzdorovali Trumpovi a majú lepšiu dohodu o nerastoch. USA môžu zatlačiť na Putina

Tá aj ozrejmila, čoho sa dohoda týka, hoci jej detaily majú rozpracovať ďalšie dve zmluvy – obchodná a technická. „Poskytuje obojstranne výhodné podmienky pre obe krajiny. Je to dohoda, ktorá opätovne potvrdzuje záväzok USA týkajúci sa bezpečnosti a obnovy Ukrajiny,“ napísala Svyrydenková na sociálnej sieti LinkedIn.

Pozitívny krok

Presnejšie povedané, je to Zmluva o vytvorení americko-ukrajinského rekonštrukčného a investičného fondu. „Je to pozitívny krok smerom k budovaniu vzťahov medzi Ukrajinou a USA. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Kyjev vyrokoval dobrú zmluvu. Nie sú v nej žiadne ustanovenia, o ktorých sa hovorilo na začiatku vyjednávaní – teda že Ukrajina bude musieť súhlasiť s tým, že vráti prostriedky, ktoré jej USA poskytli v rámci pomoci proti ruskej agresii. Veľmi dobré je tiež to, že v rámci investícií môže Washington dodať Kyjevu vojenskú podporu. Je to niečo, čo veľmi potrebujeme,“ povedal pre Pravdu ukrajinský analytik Leonid Litra, ktorý spolupracuje s Európskou radou pre zahraničné vzťahy.

Aj zakladateľ organizácie Nová sieť pre výskum geopolitiky Mychailo Samus si myslí, že dohoda je určite úspechom ukrajinskej diplomacie. „Je to spôsob, ako na pozitívnej úrovni udržať vzťahy Kyjeva s Washingtonom. Od nástupu Trumpa do Bieleho domu 20. januára existuje scenár, že prídeme o americké partnerstvo, čo by bolo veľmi riskantné a mohlo by to viesť k tomu, že ruská agresia bude úspešná,“ skonštatoval pre Pravdu Samus, ktorý 12 rokov slúžil v ukrajinských ozbrojených silách.

„Táto dohoda jasne signalizuje Rusku, že Trumpova vláda sa zaviazala k mierovému procesu, ktorý je zameraný na slobodnú, suverénnu a dlhodobo prosperujúcu Ukrajinu. A aby bolo jasné, žiadnemu štátu ani osobe, ktorá financovala alebo podporovala ruskú vojnovú mašinériu, nedovolíme, aby mala prospech z obnovy Ukrajiny,“ uviedol minister Bessent v oficiálnom vyhlásení.

Trump na dohodu reagoval s tým, že vraj umožní Amerike získať späť 350 miliárd dolárov, ktoré podľa neho jeho predchodca Joe Biden poskytol Kyjevu. Šéf Bieleho domu už viackrát spomenul túto sumu, hoci nevyplýva zo žiadnych verejne dostupných údajov.

„Chcel som byť chránený. Čaká na nás 350 miliárd dolárov, alebo sa dostaneme blízko k tejto sume. Biden im odovzdal 350 miliárd dolárov v hotovosti a vo vojenskom vybavení. My nemáme nič. Tak som povedal: Pozrite, majú veľa vzácnych minerálov. A dnes sme uzavreli dohodu – teoreticky dostaneme oveľa viac ako 350 miliárd dolárov. Nechcel som vyzerať hlúpo,“ vysvetľoval Trump pre televíziu NewsNation.

Zmluvu musí ešte schváliť ukrajinský parlament a Svyrydenková vysvetlila, čo všetko obsahuje. Podľa nej všetky zdroje zostávajú vo vlastníctve Ukrajiny a jej vláda určí, čo a kde sa bude ťažiť.

„Fond je založený na princípe 50 : 50. Spoločne ho budú riadiť Ukrajina a Spojené štáty americké. Dohoda nemení privatizačné procesy ani riadenie štátnych podnikov – tie zostanú ukrajinské. Zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa záväzkov Ukrajiny voči USA. Dohoda je v súlade s ústavou a zachováva európsky integračný kurz Ukrajiny. Dôležité je, že vysiela signál svetovým partnerom, že dlhodobá spolupráca s Ukrajinou – v ďalších desaťročiach – je nielen možná, ale aj spoľahlivá. Spojené štáty americké pomôžu prilákať ďalšie investície a technológie. Transfer a rozvoj technológií sú kľúčovou súčasťou dohody, pretože Ukrajina potrebuje nielen kapitál, ale aj inovácie,“ ozrejmila ministerka Svyrydenková.

Dohoda bola na stole už koncom februára a viackrát sa menila. Na začiatku to vyzeralo v podstate tak, že USA si chcú privlastniť ukrajinské nerastné bohatstvo. Vzťahy Washingtonu a Kyjeva výrazne zakalila schôdzka 29. februára v Oválnej pracovni, keď sa na ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského oboril Trump a jeho viceprezident JD Vance. Vyčítali mu, že vraj nie je Amerike dosť vďačný.

Seriózny hráč

„Boli ľudia, ktorí Zelenskému radili, aby dohodu o nerastoch vôbec neuzavrel, že je to len americké vydieranie. Možno by to bolo najjednoduchšie, ale malo by to dlhodobé následky. Zelenského tím teda povedal Američanom, že je potrebné diskutovať o detailoch, a po mnohých kolách vyjednávaní sa dopracoval k niečomu pozitívnemu,“ vysvetlil Litra.

Expert upozornil na to, že súčasťou dohody nie sú žiadne bezpečnostné záruky zo strany USA. Litra si myslí, že je to dôvod na kritiku, keďže Zelenskyj ich na začiatku rokovaní žiadal. No ukázalo sa, že USA sa v tejto chvíli odmietajú k niečomu takému zaviazať.

„Podstatné je, že dohoda otvára cestu k pozitívnejšiemu partnerstvu Kyjeva a Trumpovej vlády, čo ešte nedávno tak nevyzeralo. Pre Ukrajinu je to bonus v tom zmysle, že ju Amerika môže vnímať ako seriózneho hráča, ktorý vie argumentovať a s ktorým sa nakoniec dá dohodnúť. Môže to znamenať, že aj ruský líder Vladimir Putin, ktorý doteraz mierové rokovania sabotoval, bude cítiť, že musí s niečím prísť, lebo USA sa na Ukrajinu pozerajú čoraz pozitívnejšie,“ povedal Litra.

Samus nevylúčil ani scenár, že USA teraz skutočne zatlačia na Rusko. „Bolo by to logické. Ak USA sľubujú Rusku, že s ním budú obchodovať, mali by mu teraz povedať, že musí zastaviť vojnu. Samotné pozitívnejšie partnerstvo Kyjeva s Washingtonom by mohlo vytvoriť tlak na Moskvu. Uvidíme, či bude Rusko súhlasiť nielen s krátkodobým prímerím okolo 9. mája, ale aj s 30-dňovým pokojom zbraní,“ dodal Samus.