Omylom pridal novinára do četu. Trump údajne odvolal poradcu Waltza i jeho zástupcu

Poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Mike Waltz opustí svoj post v Bielom dome, uviedla dnes stanica CBS News s odvolaním sa na zdroje. Podľa stanice Fox News bol Waltz prepustený dnes a očakáva sa, že sa Trump o záležitosti verejne vyjadrí. Trumpov poradca sa ocitol pod drobnohľadom po tom, čo v marci nedopatrením pridal šéfredaktora magazínu The Atlantic Jeffreyho Goldberga do četu, kde najvyšší predstavitelia Trumpovej administratívy preberali chystané vojenské údery na Jemen.

Na svojom poste podľa týchto amerických staníc končí tiež Waltzov zástupca Alex Wong.

Waltz 13. marca Goldberga nedopatrením pozval do četovacej skupiny v aplikácii Signal, kde boli tiež viceprezident J.D. Vance či minister obrany Pete Hegseth, ktorý ostatných informoval o konkrétnych cieľoch chystaných amerických útokov či zbraní, ktoré USA nasadia. Aplikáciu Signal Washington neschválil pre zdieľanie citlivých informácií a Goldberg neskôr jej použitie na koordináciu útoku označil za „nehorázne ľahkomyseľné“.

Po tom, ako Waltz za zatvorenými dverami priznal autentickosť reportáže o incidente, ktorú zverejnil Goldberg v The Atlantic, diskutovali predstavitelia Bieleho domu o tom, či by nemal rezignovať, píše web CBS News. Waltz však ponuku odstúpiť neurobil a Trump ho vtedy o odstúpenie nepožiadal. Prezident sa Waltze verejne zastával. Označil ho napríklad za „dobrého človeka“, ktorý „dostal lekciu“.

Trumpova vláda kvôli incidentu čelila ostrej kritike. Bezpečnostní experti v rozhovoroch s médiami tvrdili, že využitie aplikácie Signal pre diskusiu o takto citlivých otázkach je ohrozením národnej bezpečnosti. The Atlantic poznamenal, že za bežných okolností by niektoré informácie z chatu podliehali utajeniu. Trumpova administratíva opakovane popierala, že by na chatu boli zdieľané utajované informácie.

Denník The Wall Street Journal (WSJ) na konci marca napísal, že Waltz v dôsledku aféry stratil vplyv na prezidenta a priazeň vysokopostavených poradcov vo vnútri Bieleho domu, aj keď mu Trump verejne vyjadril podporu.

V očiach republikánskeho prezidenta nebolo Waltzovým najväčším prehreškom podľa zdrojov WSJ založenie četu v aplikácii Signal pre koordináciu úderov na jemenské povstalecké hnutie Húsíovcov, ale to, že mal v telefóne číslo na Goldberga a nechtiac ho do konverzácie pridal.