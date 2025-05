V Moskve zrušili koncert na Deň víťazstva. Boja sa teroru? A Huliak by sa na vojenskú prehliadku nedostal ani za peniaze

Ficov odkaz EÚ, prečo ide do Moskvy: Prekvapuje ma ten 'povyk' Video

V blízkosti Kremľa sa pripravovala veľkolepá hudobná akcia, ktorou by v Moskve vyvrcholil Deň víťazstva, čo je najdôležitejší sviatok Rusov. Na webovej stránke ruskej vlády sa však objavila stručná správa o doplnení programu. V skutočnosti nejde o dodatok, ale o zrušenie jedného bodu: „V odseku 20 sa vypúšťajú slová slávnostný koncert na Červenom námestí v Moskve." Výnos podpísal premiér Michail Mišustin, o dôvode zrušenia koncertu sa nikto z vlády nezmienil. Môžeme sa len domnievať, že príčinou môžu byť obavy z prípadného narušenia hudobného podujatia, respektíve strach z teroristického útoku.

Večerný ohňostroj sa v Moskve uskutoční podľa pôvodného plánu. Koncert nebude napriek tomu, že ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil trojdňové prímerie od 8. mája do 10. mája, a tak by sa asi dalo predpokladať, že v Kremli očakávajú na fronte rovnakú reakciu od Ukrajiny a tiež nijaké útoky na území Ruska.

Ukrajinské médiá nevenujú pozornosť zrušeniu koncertu, naopak, ruské si všimli v Kyjeve výstrahy súvisiace s možným útokom na centrum Moskvy počas deviateho mája. O rozruch sa postarali dvaja bývalí ukrajinskí poslanci (obaja boli členovia parlamentu v rokoch 2014 – 2019). O prípadnom napadnutí ruských osláv sa zmienili na kanáli YouTube, keď Boryslav Bereza viedol rozhovor s Ihorom Lapinom.

Druhý menovaný exposlanec povedal, že keď Rusi ostreľujú Kyjev, potom Ukrajinci si môžu vybrať Moskvu ako terč. „Zdôrazňujem, že Červené námestie je pre nás legálny cieľ," uviedol Lapin. Poukázal na to, že 9. mája tam počas vojenskej prehliadky bude veľa ruských vojakov, preto by sa nich ukrajinská armáda mohla zamerať. Nekonkretizoval, či má na mysli takzvané samovražedné drony alebo rakety s dlhým doletom. Lapina doplnil Bereza, ktorý tvrdil, že ukrajinské tajné služby neskrývajú plány udrieť na ruskú metropolu: „Moskva dostane ukrajinské darčeky k 9. máju."

Niektoré médiá v Rusku interpretujú výroky oboch bývalých poslancov ako skutočný zámer Ukrajiny preliať krv na Červenom námestí počas sviatočného dňa, ale ich slová sa dajú skôr považovať za silácke reči v rámci informačnej vojny. Zvlášť s prihliadnutím na fakt, že ani jeden z nich nezastáva významnú volenú funkciu v štáte.

Na druhej strane z dostupných informácií o bezpečnostných opatreniach vyplýva, že Rusi budú 9. mája vo svojom hlavnom meste maximálne ostražití. Moskovská radnica zverejnila rozšírený zoznam zakázaných predmetov. Na Červené námestie si ľudia nesmú priniesť elektronické cigarety (tabakové cigarety a zápalky môžu mať u seba). Nemôžu si vziať psa, ani prísť na elektrokolobežke. „Zakázaný je alkohol, plechovky, akékoľvek tekutiny s objemom viac ako 50 mililitrov (vrátane parfumov)," informoval server Fedpress. Organizátori vyzvali účastníkov osláv, aby si nebrali ani balóny, šarkany, vlajky a transparenty. Medzi povolenými vecami sú nielen lieky, ale aj náboženská literatúra.

Putin očakáva 9. mája v Moskve približne dvadsať lídrov zo zahraničia. Okrem Fica pricestuje z Európy už len srbský prezident Aleksandar Vučič. Zo Spoločenstva nezávislých štátov, čiže z konfederácie deviatich niekdajších krajín sovietskeho impéria, by mali prísť všetci prezidenti. Médiá špekulujú, či sa objaví aj severokórejský diktátor Kim Čong-un. Súvisí to s tým, že Putinovi poskytol zhruba 10-tisíc vojakov, ktorí sa zapojili do bojov v ruskej Kurskej oblasti (Ukrajinci jej časť ovládali niekoľko mesiacov od augusta minulého roku). Kim však nepoužíva lietadlo, cestuje iba vlakom, takže trasa z Pchjongjangu do Moskvy by mu zabrala veľa času.

Namiesto severokórejského tyrana by sa však mohli ukázať na Červenom námestí jeho muži vo vojenskej uniforme. Tí, čo zasiahli do bojov v Kurskej oblasti. Agentúra TASS oslovila hovorcu Kremľa s otázkou, či severokórejskí vojaci budú 9. mája v Moskve. „Neviem to s istotou povedať. Toto si treba vyjasniť s ministerstvom obrany," odpovedal Dmitrij Peskov. Reakciu rezortu obrany TASS zatiaľ nepriniesla. Účasť Severokórejčanov na vojenskej prehliadke sa teda nedá vylúčiť ako prekvapenie. Zároveň prichádza do úvahy, že Putin by niektorých z nich počas sviatočného dňa vyznamenal.

Zatiaľ nie je známe, kto ešte s Ficom poletí do Moskvy (zrejme ho bude sprevádzať šéf poradného zboru premiéra Erik Kaliňák, ktorého aktivisti z iniciatívy Mier Ukrajine odfotografovali pred ruskou ambasádou v Bratislave; Kaliňák reagoval, že si bol vybaviť víza). Keď v januári tohto roku niekoľko koaličných členov NR SR navštívilo Moskvu, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar avizoval, že na oslavy prídu zo Slovenska viacerí: „Chceme prísť 9. mája, bude to naozaj veľká delegácia. O tom sme sa rozprávali s predsedom Štátnej dumy Vjačeslavom Volodinom. Premiér príde tiež," povedal vtedy Gašpar pre agentúru TASS. Veľký záujem o svoju účasť na Červenom námestí opakovane prejavil šéf SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko.

Na oslavy do Moskvy sa chystal ísť aj minister životného prostredia Rudolf Huliak. „Na našu žiadosť o účasť sme dostali neformálnu odpoveď z kancelárie predsedu vlády, že tejto výnimočnej udalosti sa nemôže zúčastniť žiadny minister ani poslanec, iba predseda vlády, pán Robert Fico," informoval Huliak tento týždeň na sociálnej sieti. Dodal, že ho to „ľudsky veľmi mrzí". Celú vec uzavrel poznámkou, že výročie skončenia vojny si pripomenie 9. mája na ruskom veľvyslanectve v Bratislave.

Mimochodom, Huliak by sa nedostal na vojenskú prehliadku v Moskve ani v prípade, keby si chcel kúpiť vstupenku. Nijaké lístky totiž nie sú v predaji. Sledovať priamo naživo Parad Pobjedy (ako hovoria Rusi prehliadke pri príležitosti výročia svojho víťazstva v druhej svetovej vojne) budú môcť iba pozvaní hostia, z čoho vyplýva, že Fico by si nemohol zobrať na tribúnu hocikoho bez súhlasu organizátorov.