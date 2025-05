Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 164 dní Trump vyzval Putina podpísať mier Video

Čítajte viac 1163. deň: Kellogg: Ukrajina je ochotná vzdať sa území okupovaných Ruskom, ale nie oficiálne

6:15 Ruská vojna proti Ukrajine sa tak skoro neskončí. Povedal to vo štvrtok americký viceprezident Vance televízii Fox News. Americký minister zahraničia Marco Rubio rovnakej televízii uviedol, že pozície Ukrajiny a Ruska sú od seba naďalej veľmi vzdialené a zdôraznil, že prezident Donald Trump sa možno bude musieť rozhodnúť, koľko času ešte chce venovať úsiliu o dosiahnutie mieru.

Podľa Vancea teraz bude na Rusoch a Ukrajincoch, aby sa oboznámili s podmienkami mieru druhej strany. „Bude na nich, aby dospeli k dohode a zastavili tento brutálny, brutálny konflikt,“ povedal Vance moderátorovi Bretu Baierovi.

„Nikam to nevedie, Bret. Nesmeruje to k nejakému skorému koncu,“ poznamenal.

Rusko susednú krajinu napadlo 24. februára 2022. Americký prezident Donald Trump si ukončenie vojny vybral ako jeden zo svojich dôležitých predvolebných cieľov a opakovane dokonca tvrdil, že konflikt ukončí prvý deň v úrade, čo bolo 20. januára. V posledných dňoch ale americkí činitelia dali niekoľkokrát najavo, že Trumpovej administratíve dochádza s Ruskom trpezlivosť.

Šéf americkej diplomacie Rubio Fox News povedal, vo vojne na Ukrajine bude musieť veľmi skoro nastať prelom, inak sa bude musieť prezident Trump rozhodnúť, koľko času ešte má záležitosti venovať. „Myslím si, že vieme, kde je Ukrajina a vieme, kde je práve teraz Rusko… Priblížili sa, ale stále sa veľmi rozchádzajú,“ povedal v relácii Hannity.

Rubio, ktorý po demisii doterajšieho poradcu pre národnú bezpečnosť Mikea Waltza dočasne prevzal aj túto funkciu, dal znovu najavo, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Ruský prezident Vladimir Putin nemôže zabrať celú susednú krajinu a zároveň Ukrajina „nemôže Rusov úplne vytlačiť tam, kde boli v roku 2014“, povedal Rubio, ktorý už skôr naznačil, že USA by sa mohli zo snáh o sprostredkovanie konca vojny stiahnuť.

Z rozhovoru JD Vancea pre Fox News cituje aj ruská agentúra TASS.

„V posledných dvoch týždňoch sme videli, že každá strana povedala: ‚Toto je náš mierový návrh‘. Ukrajinci to urobili. Rusi to urobili. A teraz si myslím, že otázkou je, či dokážeme nájsť nejakú strednú cestu k ukončeniu tohto konfliktu,“ povedal Vance.

„Ukrajinci sú samozrejme nahnevaní. Ale naozaj budeme naďalej strácať tisíce a tisíce vojakov kvôli pár kilometrom územia v jednom alebo druhom smere?“ dodal viceprezident.

Ako už skôr uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre brazílske noviny O'Globo, Moskva a Washington pokračujú v dialógu s cieľom nájsť spôsoby riešenia situácie na Ukrajine. Ruská federácia dúfa, že tieto kontakty prinesú vzájomne prijateľné výsledky, poznamenal šéf ruského ministerstva zahraničných vecí podľa agentúry TASS. Podľa neho určitý optimizmus vyvoláva fakt, že americký prezident Donald Trump a jeho okolie sa na rozdiel od administratívy 46. prezidenta Joea Bidena, „ktorá pumpovala kyjevský režim smrtiacimi zbraňami a aktívne zaťahovala Ukrajinu do NATO“, snažia pochopiť „základné príčiny krízy“. Trump opakovane vyhlásil, že keby predchádzajúca americká vláda nezatiahla Ukrajinu do NATO, ku konfliktu by nedošlo, dodal Lavrov podľa TASS.