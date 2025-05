Vo voľbách v Anglicku zaznamenala úspech Farageova protiimigračná strana

Parlamentné kreslo si strana označovaná ako pravicovo populistická pripísala s náskokom iba šiestich hlasov, čo bol podľa Reuters najmenší rozdiel v histórii. Kvôli tesnému výsledku musí volebná komisia hlasy prepočítať, Farage však už svoju stranu vyhlásil za hlavnú opozíciu voči labouristickému premiérovi Keirovi Starmerovi.

Spolu s anglickými miestnymi voľbami sa konali doplňujúce voľby v parlamentnom obvode Runcorn a Helsby na severozápade Anglicka, kde rezignoval labouristický poslanec odsúdený za to, že niekoľkokrát udrel jedného z miestnych obyvateľov. V tomto obvode v minuloročných voľbách získali labouristi parlamentné kreslo s náskokom viac ako 14-tisíc hlasov. Teraz tu rozdielom šiestich hlasov zvíťazila Sarah Pochinová z Reform UK.

Čítajte viac Nigel Farage ako britský premiér? Populisti ovládli prvý veľký prieskum

„Teraz sme my opozíciou,“ vyhlásil Farage na adresu premiéra Starmera a konzervatívcov, ktorí sú v britskom parlamente hlavnou opozičnou silou. Uviedol, že po celej krajine je vidieť odklon voličov od labouristov a konzervatívcov k jeho strane. „Je to fascinujúce,“ uviedol. „Pre hnutie, pre stranu je to veľmi, veľmi veľká chvíľa a niet pochýb o tom, že sa to deje všade,“ dodal.

Agentúra DPA napísala, že pravicoví populisti uštedrili Starmerovi ťažkú ​​porážku a že sa ukazuje, že Farageova Reform UK sa stala silou, s ktorou je nutné počítať. Podľa AFP je získanie parlamentného kresla Farageovou stranou ranou pre premiéra. O šoku píšu aj britské médiá, napríklad portál The Guardian.

Priebežné výsledky ukazujú, že strane Reform UK sa darilo aj v miestnych voľbách. Hlasovanie média označovali ako test pre dve najsilnejšie politické strany, labouristov a konzervatívcov. Úspech Reform UK tak podľa AFP môže potvrdiť vzostup krajnej pravice a stále väčšiu roztrieštenosť politickej scény.