VIDEO: Českí piloti prepísali históriu: Gripeny prvýkrát natankovali v noci za letu. Zvládli extrémne náročný manéver

Svetoví! Česi tankovali gripeny v noci v 10-tisíc metroch Video Zdroj: Armáda ČR

Tankovanie za letu, obzvlášť v noci, je extrémne náročný manéver vyžadujúci absolútnu presnosť. Stíhačky a tankovacie lietadlá sa vo výške približne 10-tisíc metrov pohybujú rýchlosťou viac ako 500 km/h, pričom vzdialenosť medzi palivovou sondou stíhačky a tankovacím košom je v okamihu pripojenia len 20 až 30 centimetrov. Pilot sa musí pomaly a precízne priblížiť k tankovaciemu lietadlu a zasiahnuť kôs, ktorý stabilizuje palivovú hadicu, vysvetľuje portál iDNES.cz.

Gripeny používajú pri tankovaní systém „probe and drogue“, teda hadicu s košom, do ktorej pilot zasúva sondu umiestnenú za svojou hlavou. Tento spôsob je síce technicky jednoduchší, ale vyžaduje vysokú mieru pilotáže a manuálneho ovládania. Neexistuje žiadny autopilot, ktorý by dokázal manéver automatizovať, a preto sa kladie dôraz na pravidelný tréning a precvičovanie.

Každý pilot certifikovaný pre tzv. AAR (Air-To-Air Refueling) musí absolvovať reálne tankovanie aspoň raz za pol roka, inak stratí oprávnenie a musí podstúpiť nové školenie. Prvé tankovanie za letu české gripeny absolvovali už v roku 2012 vo švédskom Ronneby, kedy boli do výcviku zapojení aj dnešný veliteľ čáslavskej základne Jaroslav Tomaňa.

Foto: USAF JAS 39 Gripen Švédska stíhačka JAS 39C Gripen.

Doteraz čeští piloti najčastejšie trénovali tankovanie s pomocou tankerov z Talianska, Švédska, USA či Nemecka. Od minulého roka však majú k dispozícii aj moderné tankovacie lietadlá Airbus A330 MRTT, ktoré sú súčasťou mnohonárodnej flotily NATO, na ktorej sa Česká republika podieľa. Práve z jedného z týchto strojov prebehlo aj historicky prvé nočné doplňovanie paliva.

Gripeny slúžia v českom letectve už dvadsať rokov. Ministerstvo obrany rokuje o ich prenájme do roku 2035, kedy by mali byť nahradené modernými americkými stíhačkami piatej generácie F-35. Prvé stroje F-35 dorazia do Česka v roku 2031 a úplné nahradenie gripenov sa očakáva do roku 2035, čím sa uzavrie významná kapitola českej vojenskej letectva.