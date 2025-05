Krvavá daň Putinovej vojny: Počet padlých Rusov prekonal nový míľnik. Podľa ruských zdrojov ich zomrelo trikrát viac, ako v prvom roku vojny

Uviedla to ruská služba BBC, ktorá s nezávislým serverom Mediazona analyzuje verejne dostupné zdroje. Stanica zároveň upozornila, že vlani ruská armáda zaznamenala najväčšie straty od začiatku invázie.

Na bojisku v minulom roku padlo najmenej 45 287 ruských vojakov, čo je trikrát viac ako v prvom roku ruskej invázie a výrazne to prevyšuje straty z roku 2023, keď sa odohrávala bitka o Bachmut Napísala BBC, ktorá za rok 2022 napočítala 17 890 padlých ruských vojakov a o rok neskôr 37 633 zabitých príslušníkov ruskej armády.

V prvých dvoch rokoch pritom podľa nej zaznamenávali Rusi straty vo vlnách – ťažké boje s veľkým počtom zabitých striedala obdobie relatívneho pokoja. Napríklad v roku 2023 boli straty najvyššie medzi januárom a marcom, kedy sa Rusi pokúšali dobyť mesto Vuhledar a Bachmut. Podľa BBC v tom čase zomieralo až 213 ľudí denne, zatiaľ čo v júli a v auguste potvrdené straty klesli na 45 až 50 vojakov.

V roku 2024 vyzerala situácia inak, neexistovali žiadne obdobia, keď by sa straty výrazne znížili. BBC pripomína krvavé bitky o mestá Avdijivku alebo Robotyne a zintenzívnenie ruských útokov v smere na Pokrovsk a Toreck. Celkovo podľa odhadov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Rusi počas vlaňajška obsadili 4168 kilometrov štvorcových ukrajinského územia a územia v ruskej Kurskej oblasti, kam vlani v lete prenikli naopak Ukrajinci.

Stanica upozorňuje, že skutočný počet zabitých ruských vojakov je vyšší, keďže bilancia zahŕňa iba padlých, ktorých BBC a Mediazona identifikovali z otvorených zdrojov. Reálny počet padlých na ruskej strane by sa podľa BBC mohol pohybovať v rozmedzí od zhruba 164.000 do približne 237.000. Toto číslo podľa nej ďalej narastie, ak sa zoberú do úvahy aj zabitie na strane proruských bojovníkov zo separatistických útvarov na východe Ukrajiny, ktoré Moskva najprv podporovala a potom sa ich rozhodla anektovať.

Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už viac ako tri roky. Rusko vlastné straty spravidla nezverejňuje, Ukrajina tak robí zriedka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo februári povedal, že od začiatku ruskej invázie do jeho krajiny vo februári 2022 padlo vyše 46-tisíc ukrajinských vojakov. Denník The New York Times (NYT) v januári upozornil na štatistiky z portálov Lostarmour.info a UALosses.org, ktoré v súčasnosti uvádzajú počet padlých ukrajinských vojakov okolo 70-tisíc. NYT zároveň tieto weby označil za nepriehľadné.