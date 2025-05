Čína dokáže potopiť celú americkú flotilu lietadlových lodí za 20 minút, priznal obavy šéf Pentagonu Hegseth

Najväčšia bojová loď Gerald R. Ford križuje svet. Dostala čínsku konkurenciu? Video

Ale sú aj terčom. Americký minister obrany Pete Hegseth tvrdí, že čínske hypersonické rakety by v prípade rýchleho konfliktu mohli zničiť všetky americké lietadlové lode už za 20 minút a boli by jedným z prvých cieľov, ktoré by eliminovali prepravu vojsk a logistickú podporu.

„Doteraz bola našou platformou na presadzovanie našej moci lietadlová loď, ktorá má schopnosť strategicky premietať moc po celom svete,“ povedal Hegseth v nedávnom rozhovore. Hegseth však dodal, že 15 čínskych hypersonických rakiet „dokáže zničiť 10 lietadlových lodí v prvých 20 minútach konfliktu“.

Minister obrany tiež povedal, že Spojené štáty „prehrávajú s Čínou v každej vojnovej hre“ vedenej Pentagonom. „Čína buduje armádu špeciálne navrhnutú na zničenie Spojených štátov,“ povedal tiež. Hegseth obvinil americkú byrokraciu a pomalé tempo získavania zbraní v porovnaní s rastúcou prítomnosťou Číny v konfliktoch so Spojenými štátmi.

Podľa jednej z najnovších správ amerického ministerstva obrany zverejnenej v decembri 2024 čínske technológie hypersonických rakiet za posledných 20 rokov enormne pokročili.

Odborníci tvrdia, že čínska voľba Tichého oceánu ako miesta pre testy balistických rakiet (posledný sa uskutočnil v septembri 2024) sa vníma ako demonštrácia jej zvýšených jadrových schopností a zároveň ako varovanie pre Spojené štáty a ich spojencov v regióne.

Medzikontinentálna balistická strela nesúca simulovanú bojovú hlavicu dopadla do určenej oblasti na mori, uviedlo ministerstvo bez toho, aby uviedlo, kde presne. Prekvapujúce na tejto skutočnosti je, že Čína len zriedka testuje medzikontinentálne balistické rakety v medzinárodných vodách.

Čína má najväčšiu stálu armádu a námorníctvo na svete. Jej vojenský rozpočet je druhý najvyšší na svete, hneď po rozpočte Spojených štátov. Podľa Spojených štátov má Čína aj najväčšie vzdušné sily v indicko-tichomorskom regióne, pričom viac ako polovica jej stíhačiek je štvrtej alebo piatej generácie. Čína sa tiež môže pochváliť masívnym arzenálom rakiet, ako aj stealth lietadlami, bombardérmi schopnými niesť jadrové zbrane, pokročilými plavidlami po hladine a jadrovými ponorkami.