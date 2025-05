Zelenskyj zavrhol Putinovo trojdňové prímerie: Kyjev nemôže zaručiť bezpečnosť účastníkov osláv konca vojny v Moskve

Ukrajina nemôže zaistiť bezpečnosť politikov, ktorí sa 9. mája v Moskve zúčastnia na oslavách víťazstva Červenej armády nad nacistickým Nemeckom. Podľa agentúry AFP to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Západní politici do Ruska na spomienkové akcie ku koncu druhej svetovej vojny v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu neprídu, tento rok však má cestu do Moskvy naplánovanú okrem iného slovenský premiér Robert Fico.