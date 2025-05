V bielom rúchu, na zlatom tróne. Trump ukázal, ako by vyzeral ako pápež

Trump s modrou kravatou, Zelenskyj v čiernej košeli na pohrebe pápeža Video

Príspevok Donalda Trumpa bez sprievodného komentára zdieľal aj oficiálny účet Bieleho domu. Retweet vyvolal lavínu reakcií, od pobavených až po kritiku za zneváženie cirkevného úradu aj funkcie prezidenta, všíma si idnes.cz.

Šéf Bieleho domu už v minulosti vtipkoval o tom, že by sa rád stal pápežom. Keď sa ho počas jednej tlačovej konferencie opýtali, koho by si prial za nástupcu zosnulého pápeža Františka, bez zaváhania odpovedal: „Chcel by som byť pápežom. To by bola moja voľba číslo jedna." Neskôr síce spomenul kardinála Timothyho Dolana z New Yorku, ale podľa médií pôsobil skôr dojmom, že ho rola Svätého otca fascinuje.

Čítajte viac Zvolia za pápeža Ukrajinca? Odborníci vysvetľujú, čo je pri výbere dôležité

Konkláve sa začne v stredu 7. mája. Výsledky voľby kardináli tradične okolitému svetu oznámia prostredníctvom piecky, v ktorej spália hlasovacie lístky s pridanými chemikáliami. Tie určia farbu dymu – čiernu alebo bielu.

V prípade neúspešnej voľby sa k hlasovacím lístkom primieša chloristan draselný, antracén a síra, čím vznikne čierny dym. Ak sa podarí zvoliť nového pontifika, volebné lístky sa zmiešajú s chlorečnanom draselným, laktózou a chloroformovou živicou, čo spôsobí biele sfarbenie dymu.

Čítajte viac Donebavolajúca hanba? Taliansko rieši zbabraný pápežov náhrobok. Pobúril dizajnérov po celom svete

Pápežom sa môže stať ktorýkoľvek pokrstený katolík, avšak prakticky ide vždy o niekoho zo zboru kardinálov. Hlasovať môže každý kardinál, ktorý mal v čase smrti predošlého pápeža menej ako 80 rokov. Na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov.

Čítajte viac Kto bude nový pápež? Bookmakeri favorizujú Taliana alebo Filipínca

Medzi favoritov patrí napríklad vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, Filipínec Luis Antonio Tagle alebo bolonský arcibiskup Matteo Zuppi.