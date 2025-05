Odvolací súd v USA zablokoval rozhodnutie vrátiť zamestnancov Hlasu Ameriky do práce

Americký federálny odvolací súd zablokoval rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré nariaďovalo administratíve prezidenta Donalda Trumpa vrátiť viac ako 1000 zamestnancov rozhlasovej stanice Hlas Ameriky späť do práce. Píše o tom agentúra Reuters.

Federálny okresný sudca Royce Lamberth 22. apríla nariadil Trumpovej vláde prijať „všetky nevyhnutné kroky“ na navrátenie zamestnancov a zmluvných partnerov Hlasu Ameriky na ich miesta a obnoviť vysielanie a niektoré granty.

Odvolací súd vo svojom sobotňajšom rozhodnutí v pomere dva ku jednej uviedol, že Lamberth nemal právomoc nariadiť návrat zamestnancov do práce ani požadovať obnovenie grantov vo výške 15 miliónov dolárov pre stanice Rádio Slobodná Ázia a vysielanie na Blízky východ (Dostupné online,po anglicky Middle East Broadcasting Networks.

Vance: Najväčšou hrozbou pre Európu nie je Rusko či Čína, ale úpadok jej hodnôt (archívne video) Video

Sudkyňa odvolacieho súdu Cornelia Pillardová so sobotňajším rozhodnutím sudcov Neomi Raovej a Gregoryho Katsasa nesúhlasila. Podľa nej „takmer zaručuje, že v čase, keď bude prípad plne rozhodnutý, už stanice nebudú existovať v žiadnej zmysluplnej podobe“.

Odvolací súd poznamenal, že vláda nespochybnila tú časť Lamberthovho rozhodnutia, ktorá jej ukladá obnoviť vysielanie Hlasu Ameriky.

Denník The Washington Post predtým v sobotu s odvolaním sa na americké ministerstvo spravodlivosti napísal, že zamestnanci Hlasu Ameriky sa oficiálne mohli začať vracať do práce a na budúci týždeň obnoviť vysielanie. USAGM neodpovedala stanici CNN na žiadosť o komentár, či rozhodnutie odvolacieho súdu znamená, že plán návratu do práce je pozastavený.

Jeden z dlhoročných novinárov Hlasu Ameriky Steve Herman, vedúci spravodajcov v USA a bývalý spravodajca v Bielom dome, zverejnil rozhodnutie odvolacieho súdu na sociálnej sieti X a uviedol, že podľa právnika rozhlasovej stanice je nepravdepodobné, že by sa jej zamestnanci vrátili do práce v pondelok piateho mája, ako očakávali.

Agentúra Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), ktorá má na starosti vyplácanie finančných prostriedkov a dohľad nad činnosťou týchto rozhlasových staníc, viac ako 1000 zamestnancom nariadila zostať doma. Urobila tak po tom, čo Trump v marci podpísal príkaz zredukovať na zákonné minimum jej činnosť. USAGM takisto oznámila 600 zmluvným partnerom, že s nimi bude ukončená spolupráca.

V dôsledku Trumpovho nariadenia Hlas Ameriky prvýkrát za svoju viac ako osemdesiatročnú existenciu nevysiela spravodajstvo. Webové stránky stanice neboli od 15. marca aktualizované a rozhlasové stanice v zahraničí, ktoré sú od jej programu závislé, prestali vysielať alebo prehrávajú len hudbu.