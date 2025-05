Putin verí vo víťazstvo vo vojne. Jadrové zbrane vraj zatiaľ netreba použiť

V ukážke zverejnenej na platforme Telegram Putin vyhlásil, že Rusko má dostatočnú kapacitu na to, aby konflikt na Ukrajine doviedlo do víťazného konca pre Moskvu. „Máme dostatok síl a prostriedkov na to, aby sme to, čo sa začalo v roku 2022, doviedli do logického konca s výsledkom, ktorý Rusko požaduje,“ povedal ruský prezident.

Na otázku o ukrajinských útokoch na ruskom území Putin odpovedal, že „nebolo potrebné použiť (jadrové) zbrane… a dúfam, že to ani nebude potrebné“.

Podľa agentúry DPA sú ukážky rozhovoru súčasťou pripravovaného dokumentu pri príležitosti 25. výročia od Putinovho prvého prezidentského mandátu.