Húsiovia zaútočili raketami na letisko Bena Guriona v Tel Avive. Svetové aerolínie masovo rušia lety

Niektoré spoločnosti zatiaľ zrušili len svoje nedeľné lety, zatiaľ čo iné ich pozastavili až do 7. mája, informujú agentúry AFP a DPA.

Nemecký dopravca Lufthansa, ktorý okrem rovnomennej spoločnosti Lufthansa zastrešuje aj aerolinky Swiss, Austrian Airlines a Brussels Airlines, oznámil pozastavenie letov do Tel Avivu do 6. mája. Postihnutí cestujúci budú podľa neho o zmene informovaní a budú im rezervované náhradné lety, ak to bude možné.

Indická letecká spoločnosť Air India takisto oznámila zrušenie letov smerujúcich z a do Tel Avivu do utorka. „Naša prevádzka do Tel Avivu a z Tel Avivu zostane s okamžitou platnosťou pozastavená do 6. mája 2025, aby sme zaistili bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

Britské aerolínie British Airways lety z a do Tel Avivu zrušili do stredy 7. mája. „Neustále monitorujeme prevádzkové podmienky a rozhodli sme sa pozastaviť všetky naše lety do Tel Avivu a z neho až do stredy 7. mája,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP.

Denník The Times of Israel informoval, že maďarská spoločnosť Wizz Air taktiež zrušila lety na letisko Ben Guriona do utorka rána. Nedeľnú prevádzku pozastavili spoločnosti Air France, španielska Air Europa aj americká Delta, dodal denník. Podľa neho ešte nie je jasné, či tieto spoločnosti pozastavia prevádzku aj počas nasledujúcich dní.

Jemenskí povstalci húsíovia sa v nedeľu prihlásili k zodpovednosti za raketový útok na letisko Ben Gurion a dodali, že naň zaútočili na znak podpory Palestínčanov v Pásme Gazy. Letisko po útoku dočasne pozastavilo svoju prevádzku, no lety už obnovilo. Izrael pohrozil odvetnou reakciou.