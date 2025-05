Trump sa nechystá opäť kandidovať, hovoril o svojich možných nástupcoch. Nevie, či musí dodržiavať ústavu

„Nie je to niečo, čo by som plánoval. Chcem mať štyri skvelé roky a odovzdať to niekomu, ideálne skvelému republikánovi, skvelému republikánovi, ktorý v tom bude pokračovať,“ uviedol sedemdesiatosemročný politik, ktorý v minulosti niekoľkokrát naznačil, že by znovu kandidovať mohol.

Ako svojich možných nástupcov Trump spomenul viceprezidenta J.D. Vanceho a ministra zahraničných vecí Marka Rubia.

Trump za jasotu kongresmanov: Amerika je späť Video

V inej časti rozhovoru sa amerického prezidenta opýtali na imigráciu a prípad Salvadorčana Kilmara Ábrega Garcíu, ktorého jeho administratíva omylom vyhostila a teraz je vo väzení vo svojej rodnej krajine. Americký najvyšší súd vláde nariadil „uskutočniť a uľahčiť“ Garcíov návrat do USA.

V súvislosti s migráciou sa Trump posťažoval, že bol zvolený preto, aby ľudí, ktorí do USA prišli nelegálne, vrátil do krajín pôvodu, ale rozhodnutie súdov ho v tom brzdí.

Reportérka sa ho potom spýtala, či aj pri množstve súdnych procesov, ktoré so sebou vyhostenie migrantov môže viesť, nemusí ako prezident dodržiavať ústavu USA. „Neviem,“ reagoval Trump s tým, že má skvelých právnikov, ktorí sa budú riadiť rozhodnutím najvyššieho súdu.