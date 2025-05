ONLINE: Putin: Máme silu a zdroje dosiahnuť, čo chceme. Trump: Ústupkom Ruska je, že sa vzdá obsadenia celej Ukrajiny

Putin verí, že má sily dosiahnuť, čo chce. Trump sa domnieva, že chcel celú Ukrajinu a že jeho ústupok v mierových rokovaniach je, že sa toho vzdal. Americký prezident sa snaží dosiahnuť mier na Ukrajine, ale ak to nepôjde, "príde čas, keď poviem: 'Dobre, pokračujte, buďte hlúpi'". Uviedol to v rozhovore pre NBC News.

5:00 Prezident Vladimir Putin v nedeľu uviedol, že Rusko má dostatok sily a zdrojov na to, aby dotiahlo vojnu na Ukrajine do jej logického konca, hoci dúfa, že nebude potrebné použiť jadrové zbrane, napísala agentúra Reuters.

Putin nariadil vo februári 2022 vstúpiť na Ukrajinu tisíckam ruských vojakov, čím spustil najväčší pozemný konflikt v Európe od druhej svetovej vojny a najväčšiu konfrontáciu medzi Moskvou a Západom od čias studenej vojny, uvádza Reuters.

Takto to vyzerá u Putina doma - v Kremli. Ukázal svoj byt Video

Vo filme štátnej televízie o Putinovom štvrťstoročí ako najvyššieho vodcu Ruska s názvom „Rusko, Kremeľ, Putin, 25 rokov“ sa reportér Putina opýtal na riziko jadrovej eskalácie v dôsledku vojny na Ukrajine.

„Chceli nás vyprovokovať, aby sme urobili chyby,“ povedal Putin vedľa portrétu cára Alexandra III., konzervatívca 19. storočia, ktorý potláčal disent. „Nebolo potrebné použiť tieto zbrane… a dúfam, že nebudú potrebné“.

Čítajte viac Putin objasnil, prečo nenapadol Ukrajinu už v roku 2014, a prezradil, ako vidí svojho nástupcu v Kremli

Trump už týždne signalizuje, že je frustrovaný z neschopnosti Moskvy a Kyjeva dosiahnuť dohody o ukončení vojny, hoci Kremeľ uviedol, že konflikt je komplikovaný, takže rýchly pokrok, ktorý si Washington želá, je ťažké dosiahnuť. Bývalý americký prezident Joe Biden, západoeurópski lídri a Ukrajina označili inváziu za imperiálne zaberanie územia a opakovane sľubovali, že porazia ruské sily, ktoré kontrolujú približne pätinu Ukrajiny.

Putin vykresľuje vojnu ako zlomový moment vo vzťahoch Moskvy so Západom, ktorý podľa neho ponížil Rusko po páde Berlínskeho múru v roku 1989 rozšírením NATO a zasahovaním do toho, čo považuje za sféru vplyvu Moskvy. Trump varoval, že konflikt by sa mohol rozvinúť do tretej svetovej vojny. Bývalý riaditeľ CIA William Burns povedal, že koncom roka 2022 existovalo reálne riziko, že Rusko použije proti Ukrajine jadrové zbrane, čo Moskva poprela, uviedla agentúra Reuters.

Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa ústupkom Ruska v mierových rokovaniach je to, že sa bude musieť vzdať celej Ukrajiny.

„Pretože Rusko chce celú Ukrajinu. A keby som nezasiahol, teraz by bojovali o celú Ukrajinu. Rusko nepotrebuje tú časť, ktorú má teraz. Rusko chce celú Ukrajinu. A keby nebolo mňa, pokračovali by,“ povedal podľa ukrajinskej agentúry Unian v rozhovore pre NBC News.

Trump v rozhovore pre NBC podľa poľskej agentúry PAP tiež povedal, že stále dúfa v dosiahnutie mierovej dohody. Neskôr však pripustil, že to možno vôbec nebude možné.

„Myslím si, že sme bližšie k jednej strane a možno nie až tak blízko k druhej. Nechcel by som povedať, ku ktorej strane sme bližšie, ale uzavreli sme dohodu pre americký ľud. Bola dobrá. Podarilo sa nám získať kovy vzácnych zemín,“ povedal Trump podľa PAP a poukázal na podpísanú komoditnú dohodu s Ukrajinou. Odmietol stanoviť termín, do ktorého musia strany dosiahnuť dohodu, ale povedal, že môže prísť čas, keď sa stiahne z úsilia o zabezpečenie mieru.

„Príde čas, keď poviem: ‚Dobre, pokračujte, buďte hlúpi,‘“ povedal Trump. Uviedol však, že vo vojne každý týždeň zomiera 5000 vojakov a on by im rád zachránil životy. Prezident USA pripustil, že „to možno nebude možné“.

„Hovoríme o veľkej nenávisti medzi týmito dvoma mužmi, medzi niektorými vojakmi a, úprimne povedané, aj medzi generálmi,“ povedal americký prezident. Odmietol odpovedať na otázku, čo by urobil pre podporu Ukrajiny, ak by sa stiahla z mediácie. Spojené štáty v posledných dňoch schválili predaj modernizačných súprav a dielov pre stíhačky F-16 Ukrajine a podľa denníka New York Times sa pripravuje na prevod z Izraela na Ukrajinu repasovaný americký systém Patriot.