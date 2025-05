Použije Putin jadrovú zbraň? Nehrozí, mal panický strach už len z Covidu, myslí si bývalý predstaviteľ CIA

Bývalý šéf operácií CIA v Európe a Eurázii Ralph Goff spochybnil účinnosť ruského jadrového vydierania a poznamenal, že človek, ktorý sa kedysi obával bežného vírusu, by sa len ťažko odvážil spôsobiť globálnu katastrofu. Ako referuje web espreso.tv, povedal to v rozhovore pre denník The Times.