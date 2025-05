Szijjartó: O vstupe Ukrajiny do EÚ rozhodne maďarský ľud, nie Zelenskyj

O vstupe Ukrajiny do Európskej únie nerozhodne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ale obyvatelia Maďarska. Uviedol to v meste Pécs v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v nadväznosti na vyjadrenia Zelenského, že väčšina Maďarov vstup Ukrajiny do EÚ podporuje, uviedla agentúra MTI.