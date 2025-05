Ficov odkaz EÚ, prečo ide do Moskvy: Prekvapuje ma ten 'povyk' Video

Isté je, že keď Robert Fico príde na vojenskú prehliadku pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom, okolie Kremľa bude jedným najlepšie strážených miest na celom svete. Možno až tak, ako to centrum ruskej metropole ešte nikdy nezažilo. Súvisí to s maximálnym úsilím zaručiť pokojný priebeh osláv po tom, čo v Kyjeve nevylúčili úder na Moskvu časovvaný na 9. mája.

Pripomeňme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred niekoľkými dňami vyhlásil, že nemôže garantovať bezpečnosť politikov, ktorí sa zúčastnia na oslavách v Moskve, ktoré sa uskutočnia tento piatok. „Nemôžeme prebrať zodpovednosť za to, čo sa deje na území Ruskej federácie. To oni zabezpečujú," zdôraznil Zelenskyj v zjavnej narážke na to, že Červené námestie s pochodom ruských vojakov považuje za legitímny terč. Moskvu už v minulosti zasiahli ukrajinské takzvané samovražedné drony. Ozbrojené sily Zelenského by teoreticky mohli nasadiť aj rakety s dlhším doletom.

O čo ide v skutočnosti? Chce Zelenskyj iba nahnať strach pozvaným lídrom zo zahraničia, aby radšej zrušili svoju účasť na oslavách, alebo naozaj túži neslýchaným spôsobom pokaziť Putinovi najvýznamnejší deň v ruskom kalendári? Bývalý spolupracovník ukrajinskej tajnej služby a vojenský expert Ivan Stupak sa prikláňa k názoru, že v Kyjeve nevydajú rozkaz udrieť: „Ukrajinské sily pravdepodobne nezaútočia 9. mája na Moskvu," povedal pre televíziu Kanal 24.

Stupak sa nazdáva, že Zelenskyj by nešiel do rizika, že by ohrozil život zahraničných hostí. Podotkol, že na tribúne bude kompletná ruská elita, ale medzi ňou sa ocitnú aj lídri z pozvaných štátov. „Ukrajina nepraje smrť prezidentovi Kazachstanu, ani čínskej hlave štátu, dokonca ani Robertovi Ficovi. A preto Ukrajina nevypustí drony a rakety na Červené námestie," tvrdí Stupak.

Podobne hovorí Jevhen Dikij, jeden z bývalých ukrajinských veliteľov. Tvrdí, že Ukrajina by dokázala udrieť na Červené námestie počas sviatočného dňa, ale podľa neho sa Zelenskyj k tomu neodhodlá. Poukázal na to, že svoju účasť na vojenskej prehliadke potvrdil čínsky prezident Si Ťin-pching: „Obávam sa, že v takom prípade jeden starý Číňan spraví to, čo nedokáže urobiť kompletný ruský systém protivzdušnej obrany," povedal Dikij pre rozhlasovú stanicu Radio NV v narážke na to, že Zelenskyj by určite neriskoval úder v čase, keď bude sedieť na tribúne na Červenom námestí aj čínsky líder.

Ukrajinský vojenský analytik Andrij Kramarov sa nazdáva, že Zelenskyj by nerozhodol poslať tzv. samovražedné drony do centra Moskvy, keď tam budú civilisti. Úder na Červené námestie však pripúšťa: „Existuje vhodnejší termín, ako je 9. máj. Veď 8. mája tam má byť generálna skúška vojenskej prehliadky čo je vhodná príležitosť zasiahnuť," podotkol Kramarov pre Rado NV.

Či už je to súčasť informačnej vojny alebo nie (nech každý posúdi sám), v Kyjeve prevláda názor, že Putin navrhol krátkodobé prímerie od 8. mája do 10. mája preto, aby naň prikývol Zelenskyj, čo by Rusom dalo jasnú garanciu pokoja na Červenom námestí tento piatok. Ukrajinský líder mu však odkázal, že je ochotný pristúpiť na 30-dňové prímerie, lebo to by bol už čas, keď by sa dalo niečo urobiť pre dosiahnutie dlhodobého mieru. Ukrajinské médiá zároveň tvrdia, že Putin nariadil stiahnuť k Moskve viacero systémov protivzdušnej obrany, aby nebo nad mestom bolo 9. mája čo naviac bezpečné.

Na oslavách sa má zúčastniť približne dvadsať prezidentov a premiérov. Fico bude jediný líder z členských štátov EÚ i NATO. Doteraz nie je známe, kto príde z USA (a či vôbec). Televízna stanica Zvezda, ktorá spadá pod ruské ministerstvo obrany, uviedla, že by mohol priletieť šéf americkej diplomacie Marco Rubio, ale hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že o ničom takom nevie.

Pre inváziu na Ukrajinu Putin čelí bojkotu osláv zo strany väčšiny lídrov vo svete. Na druhej strane stojí za zmienku uviesť, že Izrael sa rozhodol neignorovať vojenskú prehliadku v Moskve. Nijaký člen jeho vlády síce nepríde, ale na Červenom námestí má byť prítomná veľvyslankyňa židovského štátu v Rusku Simona Halperinová.