Europarlament zbavil europoslanca Bystroňa z AfD imunity v prípade prania špinavých peňazí a korupcie

Bystroňa minulý mesiac europarlament už zbavil imunity v prípade, keď ho nemecká prokuratúra viní z propagácie protiústavných a teroristických hnutí. Bystroň všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že proti nemu nie sú žiadne dôkazy.

Alternatívu pre Nemecko minulý týždeň nemecká civilná kontrarozviedka označila za preukázateľne pravicovo extrémistickú stranu.

Mníchovské štátne zastupiteľstvo muselo prerušiť Bystroňovo vyšetrovanie kvôli tomu, že zo Spolkového snemu, ktorý ho už predtým imunity zbavil, sa presunul do europarlamentu, kde s novým mandátom europoslanca získal novú imunitu. Po utorkovom hlasovaní tak vyšetrovanie politika pre podozrenie z prania špinavých peňazí a úplatkárstva môže pokračovať.

O zbavenie imunity v predchádzajúcom prípade žiadalo mníchovské štátne zastupiteľstvo, ktoré Bystroňa obvinilo v súvislosti so zverejnením fotomontáže niekoľkých politikov vrátane bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, súčasného kancelára Olafa Scholza či bývalého predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza, ktorá mohla podľa prokuratúry vyvolať dojem, že hajlujú.

Bystroň sa obhajoval tým, že jeho vyšetrovanie je politicky motivované. Odvolával sa aj na umeleckú slobodu. Podľa Bystroňa bolo obvinenie vykonštruované, aby ho poškodilo pred minuloročnými voľbami do Európskeho parlamentu.

Bystroň sa narodil v bývalom Československu a do Nemecka odišiel s rodičmi v 80. rokoch. Vlani na jar okolo jeho osoby vypukla aféra kvôli podozreniu, že od proruského servera Voice of Europe prijímal úplatky, aby ako poslanec Spolkového snemu v Berlíne konal v záujme Ruska. Bystroň odmieta, že by porušil zákony.