Poradca šéfa Kremľa prezradil program v Moskve. Prečo by sa Fico mohol stretnúť s Putinom až dvakrát?

O hlavných účastníkoch osláv a o ich programe sa tento utorok zmienil Jurij Ušakov, ktorý vykonáva funkciu poradcu šéfa Kremľa v oblasti zahraničnej politiky. Informoval, že pozvanie na oslavy nakoniec prijalo celkovo 29 významných štátnikov. „Večer 8. mája sa v Kremli uskutoční veľká recepcia pre vedúcich zahraničných delegácií," citovala Ušakova agentúra TASS.

Z toho, čo ďalej povedal Ušakov, vyplýva, že 9. mája po skončení vojenskej prehliadky by sa Putin mal postupne porozprávať s piatimi lídrami zo zahraničia. Najprv spomenul bilaterálne rokovanie s prezidentmi Brazílie a Egyptu. „Deviateho mája sa Putin stretne tiež s prezidentom Srbska a s premiérom Slovenska, plánuje sa aj schôdzka s prezidentom Uzbekistanu," ozrejmil Ušakov podľa agentúry RIA Novosti. Znamenalo by to, že Fico a Putin by mohli debatovať dva razy: najprv večer pred oslavami a potom niekedy po ich skončení.

Putinov program stretnutí sa začne už 7. mája, keď podľa Ušakova ruský líder podpíše s venezuelským prezidentom dohodu o strategickom partnerstve a spolupráci. Ten deň ho ešte čakajú debaty s lídrami Kuby, Konga a Mongolska. Posledné schôdzky má Putin absolvovať až 10. mája. Nepochybne jeho najdôležitejším hosťom bude čínsky prezident Si Ťin-pching.

Čo sa týka špekulácií o oficiálnom zastúpení Washingtonu a Pchjongjangu na moskovských oslavách, nateraz je jasno len v jednom prípade: severokórejský diktátor nepricestuje do Moskvy, jeho krajinu bude na vojenskej prehliadke reprezentovať na tribúne veľvyslanec.

Ušakov nemenoval nikoho konkrétneho z USA, kto by mohol prísť na Červené námestie. Nepotvrdilo sa tak tvrdenie televíznej stanice Zvezda ruského ministerstva obrany, že zo Spojených štátov by mohol priletieť šéf diplomacie Marco Rubio. Putinov poradca poznamenal, že pozvanie na oslavy dostali všetky diplomatické misie zastúpené v Rusku, takže do úvahy prichádza účasť amerického ambasádora.

Naďalej zostáva nejasné, či na Červenom námestí budú pochodovať aj severokórejskí vojaci, čo súvisí s tým, že Kim poskytol zhruba 10-tisíc svojich mužov v uniforme Putinovi, aby mu pomohli oslobodiť časti ruskej Kurskej oblasti ovládané ukrajinskými ozbrojenými silami. Ušakov sa iba obmedzil na informáciu, že na vojenskej prehliadke sa predstavia vojaci z trinástich krajín, ale nekonkretizoval tieto štáty.

Fico bude v Moskve ako jediný líder zo všetkých členských štátov EÚ i NATO. Vyslúžil si za to nielen kritiku Ukrajiny a opozície na Slovensku, ale aj viacerých spojencov napadnutého štátu, ktorý ruskej invázii čelí už viac ako tri roky.