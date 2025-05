Súd v Brne dočasne zablokoval podpis zmluvy o dostavbe elektrárne Dukovany

KNHP získala zákazku vlani v lete po tom, ako v tendri zvíťazila nad EDF. Francúzska spoločnosť sa však voči procesu odvolala na UOHS. Keď odvolanie úrad zamietol, EDF podala žalobu, ktorou si vynútila predbežné opatrenie a zabránila podpisu zmluvy medzi spoločnosťou Elektrárna Dukovany II a KNHP. Zákaz má platiť až do doby skončenia konania pred krajským súdom.

Brniansky súd vydanie predbežného opatrenia odôvodnil vážnou ujmou, ktorá hrozí EDF, napísali Novinky.cz. V jeho rozhodnutí sa píše, že ak by bola zmluva uzavretá, EDF by nenávratne prišla o možnosť získať verejnú zákazku, a to aj v prípade, ak by jej dal súd v súdnom spore za pravdu.

Súd pripustil, že jeho rozhodnutie bude mať negatívne dôsledky, ktoré hrozia v prípade zdržania výstavby nových jadrových blokov v Dukovanoch, no podľa jeho názoru nie sú dôležitejšie ako záujem dodržiavať zákon a zabezpečiť účinnú súdnu kontrolu.

Elektrárna Dukovany II, ktorá je investorom projektu a v ktorej po novom vlastní 80-percentný podiel český štát, podľa českého portálu vyhodnotila ponuky na stavbu nových blokov ešte vlani a potom v júli na základe rozhodnutia vlády vyhlásila KHNP za preferovaného uchádzača a začala s juhokórejskou firmou rokovať o konečnej zmluve.

Výsledok najväčšieho tendra v histórii Českej republiky napadla okrem francúzskej EDF aj severoamerická spoločnosť Westinghouse, ktorá v ňom taktiež neuspela. UOHS po niekoľkých mesiacoch obe námietky zamietol.

Skupina ČEZ v utorok trvala na tom, že tender prebehol vo všetkých svojich fázach transparentným spôsobom, a vyzvala EDF, aby zverejnila svoju ponuku a „vylúčila akékoľvek pochybnosti“ o tom, že ponuka KHNP je lepšia.

Pre Južnú Kóreu ide o prvú dohodu na výstavbu jadrovej elektrárne v zahraničí od roku 2009. Juhokórejská vláda oznámenie českého kabinetu privítala, napísala agentúra Jonhap. Podľa nej je dohoda na výstavbu v hodnote 16 miliárd eur.

ČEZ podľa predchádzajúceho vyhlásenia očakáva, že výstavba sa začne v roku 2029 a prvý blok jadrovej elektrárne Dukovany bude do skúšobnej prevádzky uvedený v roku 2036.