Hľadá sa duchovný vodca, politik a celebrita. Konkláve vyberá nového pápeža. Kto je favoritom?

O tom, kedy zaznie habemus papam (máme pápeža), rozhoduje 133 kardinálov. Je isté, že jeden z voliteľov zasadne aj na svätopeterský stolec. Jeho výber potvrdí biely dym z komína na Sixtínskej kaplnke. Čierny bude znamenať, že kardináli Františkovho nástupcu zatiaľ nevybrali. Zafarbený dym vznikne tak, že v peci budú spálené hlasovacie lístky spolu s chemikáliami.

Rýchle hlasovanie?

Predpokladá sa, že dnes popoludní sa uskutoční len jedno volebné kolo. V nasledujúcich dňoch sa už bude hlasovať dvakrát denne – ráno a podvečer. Víťaz potrebuje získať podporu dvoch tretín účastníkov konkláve.

Ak budú platiť novodobé historické paralely, tak sa ešte tento týždeň dozvieme meno pápeža. Najdlhšie trvalo konkláve v 13. storočí, až 1 006 dní. Ale, ako pripomenul denníka Guardian, v moderných dejinách za posledných približne sto rokov najdlhšie vyberali hlavu katolíckej cirkvi v roku 1922. Voľba pápeža vtedy trvala päť dní.

Ktokoľvek sa stane Františkovým nástupcom, nebude to mať jednoduché. Zosnulý pápež mal v samotnej cirkvi mnohých kritikov, ktorí ho považovali za málo konzervatívneho. František však do veľkej miery spĺňal všetko, čo sa od pápeža v súčasnom svete očakáva.

Samozrejme, musí byť duchovným lídrom. Podľa odhadov pod pápeža spadá 1,3 až 1,4 miliardy pokrstených katolíkov. Mnohí z nich nechodia do kostola ani na veľké kresťanské sviatky, no napriek tomu možno povedať, že pontifik je najvplyvnejším náboženským vodcom na svete.

Zároveň musí byť hlava katolíckej cirkvi aj politikom. „Boli sme toho svedkami u pápeža Františka, keď hovoril o životnom prostredí a starostlivosti o planétu. Malo to pomerne hlboký dosah, hoci ľuďom nepovedal, za koho majú hlasovať, ani nenavrhoval konkrétny program, ktorý by si mali osvojiť jednotlivé krajiny. Takže to je politický vplyv, hoci pápež nie je niekto, kto vám povie, koho máte voliť,“ povedala pre magazín Newsweek Margaret Susan Thompsonová, profesorka histórie a politológie zo Syracuse University v New Yorku.

Podľa emeritnej profesorky Joanne Pierceovej z College of the Holy Cross v Massachusetts bude zaujímavé sledovať, ako bude nový pápež komunikovať. František bol známy tým, že vyhľadával kontakt s ľuďmi. Čo urobí jeho nástupca?

„Komunikácia pápeža má viacero úrovní. Týka sa vnútornej vatikánskej politiky, ale zasahuje aj do svetových udalostí – ako sú medzinárodné konflikty, globálne ekonomické napätie, problémy s migráciou a čoraz vážnejšie obavy týkajúce sa klimatickej zmeny,“ vysvetlila Pierceová.

Okrem toho, či sa to pápežovi páči, alebo nie, musí vedieť osloviť veriacich aj neveriacich modernými prostriedkami 21. storočia. Nikto nečaká, že Svätý Otec bude natáčať tiktokové tanečné videá, no faktom je, že minimálne do istej miery reprezentuje viac ako miliardu ľudí. Príklad Františka ukázal, akému mediálnemu obrazu môže pápež čeliť. Jeho dôraz na jednoduchý život bol natoľko výrazný, že paradoxne z neho urobil ešte väčšiu celebritu.

„Konkláve sa do veľkej miery dá prirovnať k divadlu – a tak aj bolo navrhnuté. Musíme však brať do úvahy, že zvolený človek ovplyvní každodenný život miliónov ľudí tým, že bude určovať politiku cirkvi, ale aj preto, že pápež je medzinárodnou hlavou štátu, ktorá môže formovať zahraničnú i domácu politiku iných krajín,“ vysvetlil pre Pravdu Matthew Gabriele, profesor z Katedry náboženstva a kultúry na Virginia Tech University.

Františkov nástupca

Na čo sa teda kardináli zamerajú, keď si budú vyberať nového lídra?

„Myslím si, že na konkláve sa medzi kardinálmi bude diskutovať o tom, či pokračovať v reformných krokoch pápeža Františka, alebo zmeniť smer a vrátiť sa k tomu, čo presadzovali jeho predchodcovia Benedikt XVI. a Ján Pavol II. To by mohlo ovplyvniť úlohu žien v cirkvi, ako aj postoj k LGBT komunite. Voľbu pápeža potom možno vnímať aj ako istý odkaz kardinálov. Možno budeme mať opäť pápeža z Ameriky, ktorý bude symbolizovať pokračovanie reforiem. Alebo zvolia niekoho z Afriky či z Ázie, aby ukázali, že katolicizmus je skutočne globálne náboženstvo. A možno to bude Talian, ktorý – takpovediac – vráti cirkev späť k jej koreňom. Mnohých z kardinálov vymenoval František, no ľudia dokážu prekvapiť. Ich pravá povaha sa často ukáže až vtedy, keď sa z niekoho z nich stane pápež,“ uviedol Gabriele.

Sociológ Craig Considine z Riceovej univerzity v Texase sa tiež domnieva, že hlavnou otázkou bude, či sa kardináli priklonia k Františkovmu odkazu, alebo budú hľadať centristickejšieho kandidáta – prípadne niekoho, kto nasmeruje katolícku cirkev k výrazne konzervatívnejšej budúcnosti. Expert predpokladá, že konkláve pravdepodobne vyberie pápeža, ktorý nebude celkom reprezentovať Františkov odkaz.

„Ak sa pozrieme na potenciálnych kandidátov, kardinál Ambongo Besungu z Konžskej demokratickej republiky je známy svojimi tradičnými názormi na niektoré kultúrne otázky, no zároveň kladie veľký dôraz na presadzovanie sociálnej spravodlivosti. Mohol by predstavovať centristickejší alebo dokonca konzervatívnejší smer,“ uzavrel Considine.