Za viac ako tri roky od chvíle, keď šéf Kremľa Putin nariadil vtrhnutie tankov na Ukrajinu, sa Rusku nepodarilo preniknúť z Doneckej oblasti - epicentra vojny - do susednej Dnepropetrovskej oblasti, do ktorej patrí aj rodné mesto prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského - Kryvyj Rih.

Raketový dážď: ukrajinské vrtuľníky útočia na ruské pozície Video Ukrajinská 11. letecká brigáda armády v nasadení. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Avšak bližšie k 9. máju sa ruský líder zúfalo snaží o symbolické víťazstvo na bojisku, ktoré by mohol predložiť svojmu národu, píše The Times. Jeho cieľom, ako tvrdia ukrajinskí vojenskí predstavitelia, je dosiahnuť prítomnosť ruských vojakov na území Dnepropetrovskej oblasti do chvíle, keď vystúpi na tribúnu na Červenom námestí – za každú cenu.

Podľa plukovníka Andrija Nazarenka, veliteľa bataliónu bezpilotných systémov 72. brigády Ukrajiny, sa nachádzajú len niekoľko kilometrov od hranice oblastí, a Kremeľ denne obetuje stovky vojakov kvôli tomuto cieľu. „Nepriateľ výrazne zvýšil tlak, útočí nepretržite, robí všetko, aby dosiahol hranicu,“ zdôraznil pre The Times.

Rýchly presun po bojisku

Nazarenko uviedol, že ruské vojská používajú motocykle a automobily na presun po bojisku. To im poskytuje väčšiu manévrovateľnosť, ale robí okupantov zraniteľnejšími. „Majú obrovské straty, ale nepočítajú ich,“ poznamenal.

Ruskí vojaci trénujú boj na motorkách Video

Ukrajinské vojská tvrdia, že rovnakú situáciu pozorujú po celej Doneckej oblasti. „Všetko je postavené na nejakej mánii víťazstva, aby ich generáli mohli hlásiť Putinovi: ‚Sme takí veľkí, urobili sme to, niečo sme získali.‘ Ale žiadny ruský vojak nikdy nebol na území Dnepropetrovskej oblasti, a robíme všetko, aby to tak zostalo,“ hovorí dočasný zástupca veliteľa 25. vzdušnej výsadkovej brigády Ukrajiny Ilja Petrina. Okrem toho médiá uvádzajú, že pokus Ruska preniknúť k hranici je sprevádzaný prudkým nárastom ostreľovania a útokov dronov po celej Doneckej oblasti. Dôsledky ruských úderov sú viditeľné všade – od zívajúcich dier v spálených obytných domoch po čierny dym stúpajúci do neba nad strategicky dôležitým mestom, takmer úplne zničeným bezohľadnými údermi Kremľa – Pokrovskom.

Avšak aj keby sa ruským vojskám podarilo prekročiť hranicu oblastí, nebude to okamžitý strategický prielom, ale bude mať len symbolický význam pre Putina, zdôrazňujú ukrajinskí analytici a predstavitelia. „Je to len čiara na mape, nie obývané miesto alebo rieka. Vojenský význam nemá,“ uviedol hovorca operačno-strategickej skupiny „Chortycia“ Viktor Tregubov.

Situácia v Dnepropetrovskej oblasti

Uvádza sa, že tento týždeň ukrajinské úrady začali prvú povinnú evakuáciu detí zo siedmich prihraničných dedín, ktoré sa nachádzajú len niekoľko kilometrov od ruských pozícií.

„Front sa blíži, každý deň sme počuli kamikadze drony,“ povedala Kateryna, ktorú spolu s dvoma deťmi poslali do dočasného úkrytu v hĺbke oblasti. Je to už druhýkrát, čo musela utiecť pred ruskou armádou: predtým musela opustiť Doneckú oblasť.

„Drony začali útočiť asi pred mesiacom. Nečakali sme to. V správach hovorili, že všetko je v poriadku, že ich odrazili. Ale teraz vyjdeš sadiť zemiaky, a nad tebou je dron,“ dodala.