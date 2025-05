Von der Leyenová: Znovu otvoriť kohútik s ruskou ropou by bola historická chyba. Moskva je trvalou hrozbou

Tusk: Európa je silnejšia ako Rusko. Je schopná vyhrať s Moskvou akúkoľvek konfrontáciu Video Poľský premiér Donald Tusk na mimoriadnom summite Európskej únie (6. marec). Zdroj: ta3

Zároveň vyzvala na ďalšiu podporu Ukrajiny aj na urýchlenie jej integrácie do Európskej únie v záujme dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru. Tomu by podľa šéfky EK napomohlo aj ukončenie dovozu ruských fosílnych palív do EÚ, ako komisia navrhla o deň skôr. V rozprave prevažovali hlasy na podporu Ukrajiny, ktorá čelí štvrtým rokom ruskej agresii, ale zazneli aj výčitky, že EÚ zatvára oči pred vojnou Izraela v Pásme Gazy, či tvrdenia, že dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine je ilúziou.

„Zlá (mierová) dohoda by mohla povzbudiť Rusko k ďalším výbojom,“ varovala von der Leyenová. V narážke na nastolenie komunizmu vo východnej a strednej Európe pripomenula, že pre polovicu európskeho kontinentu oslobodenie od nacizmu sovietskou armádou neznamenalo slobodu, pretože nasledovali okupácie a útlak. „Po 80 rokoch sme zase pri míľniku: V hre je budúcnosť Ukrajincov aj budúcnosť naša,“ povedala. „Ide naozaj o veľa a musíme sa snažiť urobiť čo najviac v záujme podpory Ukrajiny,“ dodala.

Rusko podľa nej bombarduje, vyhráža sa, nedodržiava sľuby a ruský prezident Vladimir Putin chce prinútiť Ukrajinu, aby prijala neprijateľné podmienky. Ukrajina preto musí byť dosť silná, aby Rusku odolala. Okrem vojenskej pomoci je preto vhodné prejsť k integrácii obranných priemyslov a samotná Európa musí byť natoľko silná, aby sa nestala „potenciálnym sústom“ pre agresora. Súčasne je nutné oslabiť schopnosť Ruska viesť vojnu, vyhlásila šéfka Európskej komisie.

„Na začiatku vojny sme míňali 12 miliárd eur mesačne za ruské fosílne palivá, teraz sme na 1,8 miliardy,“ pripomenula. „Je v našom záujme prestať financovať ruskú vojnu,“ zdôraznila a ocenila, že v EP je jasná väčšina pre zákaz všetkého dovozu ruských fosílnych palív.

„Znovu otvoriť kohútik s ruskou ropou by bola historická chyba, nikdy to nesmieme dopustiť. Rusko nie je spoľahlivý dodávateľ. Závislosť od Ruska je zlá. Ceny energií nám nesmie diktovať nepriateľský sused,“ vyhlásila a pripomenula utorkový návrh zakázať nové kontrakty s Ruskom a spotové obchody s ruskými palivami do konca roka a zakázať všetok dovoz ruského plynu do konca roka 2027. „Éra ruských fosílnych palív v Európe sa blíži ku koncu,“ uviedla von der Leyenová.

Za najlepšiu bezpečnostnú záruku pre Ukrajinu a označila pristúpenie do EÚ. Členstvo Ukrajiny v únii by tiež bolo zárukou spravodlivého a trvalého mieru.