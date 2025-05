Ukrajina súhlasí s vytvorením 30 kilometrovej demilitarizovanej zóny, tvrdí americký vyslanec Kellogg

Raketový dážď: ukrajinské vrtuľníky útočia na ruské pozície Video

Podľa Kellogga je Ukrajina pripravená stiahnuť svoje ozbrojené sily o pätnásť kilometrov, pokiaľ by ruské sily urobili to isté. Tým by vznikla tridsaťkilometrová demilitarizovaná zóna, ktorú by kontrolovala „koalície ochotných“.

„Ukrajinci sú ochotní zmraziť situáciu, čomu hovorím prímerie na mieste. A potom sú na určitú dobu ochotní zriadiť demilitarizovanú zónu. V podstate Rusom povedali: ,My ustúpime o pätnásť kilometrov, vy ustúpite o pätnásť kilometrov“, uviedol Kellog s tým, že by si obe strany ponechali kontrolu nad územím, ktoré v súčasnosti držia.

Osemdesiatjedenročný diplomat verí, že cesta k ukončeniu vojny vedie cez lokálne prímerie. „Ak sa dostanete na dostanete na tridsaťdňové prímerie, tak potom bude predĺžené. Potom už pre vojakov bude ťažké konflikt znovu začať. Nemyslím si, že to urobia,“ dodal Kellogg, ktorý v posledných týždňoch z rokovaní o ukončení vojny prakticky zmizol a namiesto neho v Moskve rokuje Steve Witkoff.

Zelenskyj sa stretol s Kelloggom Video

Podľa Kelloga treba Ukrajincom vysvetliť, že strata územia nemusí byť permanentná: „Ukrajincom treba povedať: ,Pozrite sa, toto je jedna z vecí, ktoré sa budú časom vyvíjať. A ak teraz uzavriete prímerie, tak pôda, ktorú držíte, pôda, za ktorú ste bojovali, bude stále vaša“, dodal bývalý generál a ako príklad uviedol Pobaltie po druhej svetovej vojne a znovuzjednotenie Nemecka.

Ukrajina už pred časom súhlasila s americkým návrhom na 30 dní trvajúci pokoj zbraní, Moskva však jednoznačnú odpoveď nedala. Ruský prezident Vladimír Putin rozhodol len o trojdňovom pokoji zbraní počas osemdesiateho výročia konca druhej svetovej vojny.

Moskva už niekoľkokrát naznačila, že na mierové rokovania nemožno ponáhľať, následne z Washingtonu zaznelo, že USA sa zo snáh sprostredkovať pokoj zbraní v zásade sťahujú.