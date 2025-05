Priletí Fico do Ruska bezpečne? Na Moskvu sa rútia ukrajinské samovražedné drony, jej letiská boli ochromené

S blížiacimi sa oslavami 80. výročia porážky nacistického Nemecka pribúdajú v Rusku vzdušné údery ukrajinskej armády. So zveličením by sa dalo povedať, že Moskva namiesto pokojnej atmosféry pred Dňom víťazstva zažíva bojovú reprízu zo začiatku roku 1941, keď červenoarmejci zastavili hitlerovcov len zhruba 30 kilometrov pred ňou. Vtedy čelili nemeckým tankom, teraz ruská armáda musí zasahovať proti ukrajinským samovražedným dronom.

Keby teoreticky premiér Robert Fico chcel zamieriť na piatkové oslavy do Ruska v predstihu už túto stredu, možno by slovenskému vládnemu špeciálu nedovolili pristáť na žiadnom z moskovských letísk. Z informácií ruského ministerstva obrany totiž vyplýva, že Ukrajinci vypustili v krátkom čase až niekoľko stoviek dronov, pričom viaceré leteli k Moskve. S podobnými zbraňami útočia aj Rusi, ktorí znovu udreli aj na Kyjev.

Ruský rezort obrany tvrdí, že za posledných 24 hodín zlikvidoval 524 ukrajinských dronov. „Je to rekordný počet dronov útočiacich na Rusko od začiatku jeho invázie na Ukrajinu," upozornil server New Voice. Jedným z cieľov malo byť napríklad vojenské letisko Kubinka, ktoré je vzdialené približne 60 kilometrov od Moskvy. V jeho hangároch sa nachádzajú stíhačky typu Su-27 a MiG-29. Moskovský starosta Sergej Sobjanin v stredu krátko po polnoci na sociálnej sieti Telegram napísal, že protivzdušná obrana zostrelila deväť dronov v blízkosti hlavného mesta. Veľa útokov smerovalo na Tulskú oblasť a na Jaroslaviansku oblasť, no pochopiteľne s prihliadnutím na nadchádzajúce ústredné oslavy Dňa víťazstva na Červenom námestí sa najviac pozornosti venuje ohrozeniu Moskvy.

Rozsiahla séria útokov ukrajinských dronov sa začala v noci na 6. mája a s prestávkami pokračovala počas zvyšku utorka. Čo sa týka zmieneného armádneho letiska Kubinka, Ukrajinci si ho ako terč asi vybrali v súvislosti s oslavami, ktoré sa uskutočnia tradične 9. mája: „Na tejto základni sú skupiny pilotov, ktorí sa majú predviesť na vojenskej prehliadke na Červenom námestí," poznamenal kanál Fighterbomber na ruskej sociálnej sieti Telegram.

Po obrovskom množstve vypustených dronov z Ukrajiny sa v Rusku špekuluje o tom, že odplatou by mohlo byť nasadenie experimentálnej balistickej rakety typu Orešnik. Rusi ju doteraz použili iba jedenkrát, keď táto zničujúca strela v decembri 2024 zasiahla priemyselný komplex v ukrajinskom meste Dnipre (odhaduje sa, že Rusko dokáže vyrobiť ročne 25 orešnikov). „Nevylučujem, že použijeme Orešnik. Podporujem to čo povedal Dmitrij Medvedev, že 10. máj u nich zrejme nenastane," uviedol člen parlamentného výboru pre obranu Viktor Zavarzin pre server RTVI. Narážal na výrok exprezidenta a súčasného podpredsedu Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, ktorý varoval Kyjev pred zdrvujúcim revanšom. Desiaty máj spomenul zjavne preto, že Rusko tvrdí, že počas osláv plánuje rešpektovať svoje jednostranné prímerie (Ukrajinci požadujú pokoj zbraní aspoň na 30 dní, aby to malo zmysel).

Ruské telegramové kanály Baza a Mash uviedli, že prezident Vladimir Putin už požiadal ministerstvo obrany, aby vybralo možné terče, ktoré by Orešnik zasiahol. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že Putin zatiaľ nevydal nijaký rozkaz súvisiaci s prípadným použitím tejto zbrane.

Masívne ukrajinské vzdušné údery výrazne obmedzili leteckú prevádzku v ruskej metropole. „Kolaps na moskovských letiskách. Pre útoky dronov boli zrušené alebo odložené desiatky letov. Cestujúci čakajú na svoj odlet niekoľko hodín a spia na sedadlách, na kufroch, dokonca na dlážke. Kaviarne sú preplnené," informoval nezávislý server Medusa.

V Moskve boli priebežne paralyzované všetky štyri civilné letiská. Sú nimi Šeremetevo, Domodedovo, Vnukovo a Žukovskij. Napríklad na Šeremeteve túto stredu zastavili lety najprv na tri hodiny a neskôr viac ako na jednu hodinu. Výpadky leteckej prevádzky sa začali v utorok, pretrvávajú doteraz a nie je vylúčené, že budú pokračovať v prípade, že Ukrajinci zaútočia zase zrejme niekedy počas najbližšej noci. O vynútených opatreniach leteckej spoločnosti Aeroflot informovala agentúra Interfax: „V stredu 7. mája zrušila 52 letov z Moskvy a ďalších 54 príletov do nej." Letisko Vnukovo odložilo približne 50 odletov, niektorí pasažieri čakajú na svoj spoj už od utorka.

Veľa cestujúcich, ktorí mali priletieť do Moskvy, pristáli v Petrohrade. „Tamojšie letisko Pulkovo prijalo počas tejto stredy zatiaľ 74 iných (neplánovaných) letov," podotkol server Gazeta. Aj to však ešte môžu považovať pasažieri, ktorí sa nedostali priamo do Moskvy, za svoje šťastie, pretože napríklad ruskí turisti, ktorí čakali na návrat domov v Dubaji, neodleteli nikam. Server novín Kommersant informoval, že útoky ukrajinských dronov ovplyvnili v Rusku najmenej 350 letov, pričom sa dotkli cestovných plánov približne 60-tisícov ľudí.

Fico by mal priletieť do Moskvy vo štvrtok 8. mája popoludní miestneho času. Ten deň má priletieť na oslavy väčšina lídrov zo zahraničia, ktorí prijali pozvanie od Putina. Nateraz sa dá len špekulovať, že útoky s dronmi v tom čase preto ustanú.

Na druhej strane bezpečne nie je ani v Kyjeve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti X informoval, že protivzdušná obrana zlikvidovala v krátkom čase viac ako sto ruských dronov a niekoľko rakiet. Viaceré smerovali na hlavné mesto. S ľútosťou zdôraznil, že pri najnovších ruských útokoch na Kyjev zomrela jedna žena s jej synom. Naopak, v Rusku nezaznamenali nijakých zabitých civilistov v ostatnom čase.