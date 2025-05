Na Varšavskej univerzite vraždil muž sekerou, na mieste činu bola odseknutá ženská hlava

„Polícia zadržala muža, ktorý vnikol do kampusu Varšavskej univerzity. Jedna osoba zomrela, ďalší človek bol so zranením prevezený do nemocnice,“ napísala varšavská polícia na sociálnej sieti X. Zadržaný muž je 22-ročný Poliak, dodala polícia bez ďalších podrobností. Televízia TVN24 neoficiálne informuje, že ide o študenta z Gdyne.

Spravodajský server Správy napísal, že na mieste útoku sa našla odseknutá ženská hlava a sekera, ktorá zrejme poslúžila ako vražedná zbraň. Motív činu zatiaľ nie je známy.

Podľa portálu onet.pl je obeťou vrátnička a muž so sekerou na ňu zaútočil, keď zatvárala dvere jednej z budov na kampuse, ktorý sa nachádza v centre Varšavy na ulici Krakowskie Predmestie. Tá patrí k najznámejším v poľskej metropole.

Zranenia utrpel člen strážnej služby a podľa zdravotnej záchrannej služby jeho život je ohrozený. Má rany na rukách a úraz hlavy.