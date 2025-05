Sme pripravení na totálnu vojnu, varoval Indiu Pakistan. Obe krajiny majú jadrové zbrane

V Južnej Ázii sa roztáča špirála násilia medzi dvoma jadrovými mocnosťami. Medzi Indiou a Pakistanom prepukli boje, ktoré si len za jeden deň vyžiadali 44 mŕtvych a vyše sto zranených, no keby prerástli do väčšieho konfliktu, dôsledky by mohol pocítiť celý svet. Obavy vzbudzuje najmä riziko nukleárnej vojny. USA, Európska únia i ďalšie štáty preto obe krajiny vyzvali, aby prestali bojovať a upokojili situáciu.