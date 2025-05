Poľsko by podľa ministra Kosiniaka-Kamysza malo žiadať od Nemecka reparácie. Kancelár Merz to odmieta

Podľa poľského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza by mohlo byť jednoduchšie získať vojnové reparácie od Nemecka po nástupe nového kancelára Friedricha Merza. Nemecký kancelár to však odmietol. Informuje o tom agentúra PAP a tlačový odbor kancelára Merza a poľského premiéra Donalda Tuska.

Šéf poľského rezortu obrany vo štvrtkovom rozhovore pre Rádio ZET uviedol, že otázka reparácií zo strany Nemecka nie je uzavretá a zdôraznil, že Poľsko by sa malo dôrazne domáhať odškodnenia. Vyjadril nádej, že zmena na poste nemeckého kancelára môže viesť k väčšiemu pochopeniu a ochote diskutovať o tejto téme.

Nemecký kancelár však túto tému odmietol. „Pokiaľ ide o právne otázky týkajúce sa možných reparácií, tie sú uzavreté,“ povedal Merz, no dodal, že to nebráni spoločným nápadom do budúcnosti. „My, Nemci, sme počas druhej svetovej vojny spôsobili nesmierne utrpenie našim poľským susedom,“ uviedol nový nemecký kancelár. Informoval napríklad o príprave pietneho miesta obetiam nacistickej okupácie Poľska v Berlíne.

Kosiniak-Kamysz potvrdil, že v súvislosti s odškodnením a pripomenutím si obetí prebiehajú zákulisné rokovania. Kritizoval predchádzajúce vlády, ktoré sa podľa neho tejto téme venovali len symbolicky a bez konkrétnych výsledkov.

Téma vojnových reparácií zostáva súčasťou diskusií medzi poľskou a nemeckou vládou. Počas poľsko-nemeckých medzivládnych konzultácií v júli minulého roka bola prisľúbená pomoc pre ešte žijúce poľské obete druhej svetovej vojny, avšak konkrétne opatrenia neboli špecifikované.

V októbri 2022 zaslalo Poľsko Nemecku diplomatickú nótu s požiadavkou na reparácie vo výške šesť biliónov 220 miliárd a 609 miliónov zlotých, čo je takmer jeden a pol bilióna eur, no Berlín túto požiadavku zamietol.