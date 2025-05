Pápež zo superveľmoci. Poháda sa Američan Lev XIV. s Trumpom? Bude ako František? Zmení cirkev?

Prečo si kardináli za nového pápeža vybrali práve Američana Roberta Prevosta? Ten ako hlava katolíckej cirkvi prijal meno Lev XIV.

Za dvetisíc rokov existencie katolíckej cirkvi je prvým Američanom na jej čele. Samozrejme, USA neexistujú tak dlho, ale napriek tomu je jeho voľba prekvapujúca. Nový pápež má však veľa skúseností zo sveta – bol biskupom v peruánskej diecéze Chiclayo a získal aj občianstvo tejto juhoamerickej krajiny. Znamená to, že Lev XIV. má osobnú skúsenosť s evanjelizáciou. Keďže však pochádza zo Spojených štátov, je zaujímavé, že pred niekoľkými mesiacmi na sociálnej sieti Twitter (X) kritizoval amerického viceprezidenta JD Vancea za prístup k migrantom. Ako som povedal, Vatikán nikdy predtým nemal pápeža z USA. Vždy sa objavovali pochybnosti, či by bolo múdre, aby na čele katolíckej cirkvi stál občan superveľmoci.

Pápež Lev XIV. - prvýkrát sa predstavil veriacim Video

Ako to vnímate?

V istom zmysle to chápem. Zároveň však možno povedať, že to bolo voči Američanom nespravodlivé. Mnohí z nich sú oddaní katolíci. Lev XIV. teda predstavuje novú kapitolu. Katolícka cirkev má pápeža zo superveľmoci, a vieme, že v USA existujú regióny, ktoré sú tradičné a nábožensky založené. No Amerika sa neraz vníma aj ako symbol sekularizmu. Ľudia sa preto môžu pýtať, prečo práve teraz potrebujeme pápeža zo Spojených štátov. Na druhej strane, aj výber Benedikta XVI. a Františka bol svojho času prekvapujúci.

Bude Lev XIV. naďalej kritizovať vládu Donalda Trumpa za migračnú politiku?

Sám Trump akoby zabúdal, že jeho matka bola imigrantka. Jedna z otázok, ktoré dostávam všade, kam prídem, znie: prečo sa Matka Tereza stretla s Fidelom Castrom, alebo prečo poslala kvety na hrob Envera Hodžu? Odpovedám, že ju nemožno posudzovať rovnakými pravidlami ako iných ľudí. Matka Tereza verila, že aj v tých najkontroverznejších osobnostiach sa skrýva akési vrodené dobro. Trump robí chyby. Poznáme jeho rétoriku. A urobil chybu aj vtedy, keď šíril upravený obrázok, na ktorom bol zobrazený ako pápež. Lev XIV. však bude musieť čeliť istým obmedzeniam vo vyjadrovaní – podobne ako je to v prípade kráľa Karola III. Vatikán má veľmi schopných ľudí, ktorí budú vedieť, ako reagovať, keby došlo k niečomu, čo bude súvisieť s dianím v Bielom dome. Predpokladám však, že aj Trump a Vance budú zdržanliví, keď to bude potrebné. Nemyslím si, že Američania by chceli vidieť, ako ich politici vystupujú proti lídrovi, ktorý má 1,4 miliardy nasledovníkov.

Čítajte viac Kto je nový pápež? Prvýkrát ním bude Američan, Lev XIV. zdôraznil potrebu mieru, časť príhovoru mal v španielčine

Prevost si vybral meno Lev. Čo to môže znamenať? Lev XIII. bol hlavou katolíckej cirkvi na prelome 19. a 20. storočia a patril k najdlhšie slúžiacim pápežom. Kritizoval socializmus aj divoký kapitalizmus a hovorili mu „pápež pracujúcich“.

Lev je jedným z najpopulárnejších pápežských mien. Je jasné, že zosnulý pápež František sa inšpiroval svätým Františkom z Assisi. Spomenuli ste Leva XIII. – je to zaujímavé, ale asi by som z toho nerobil príliš hlboké závery. Pravdou však je, že Vatikán je malý štát s veľkou mäkkou mocou. V istom zmysle platí: keď pápež hovorí, svet počúva. Myslím si, že Lev XIV. stojí niekde medzi konzervatívcami a liberálmi. Viem, že mal blízko k Františkovi, ktorý z neho v roku 2023 urobil kardinála. Je však dôležité, že Prevost viedol úrad, ktorý mal na starosti výber biskupov. Takéto postavenie by nezískal, keby nemal silnú autoritu. Svojou prácou podporoval Františkovu snahu vymenovať kardinálov z 27 krajín, ktoré predtým takýchto cirkevných hodnostárov nikdy nemali. Áno, bude sa diskutovať, nakoľko je liberálny. Ale viem aj o prípadoch, keď ho v minulosti kritizovali za údajne nedostatočné riešenie obvinení zo sexuálneho zneužívania.

Čítajte viac Habemus papam: Biely dym stúpa z komína, konkláve zvolilo nového pápeža, prijal meno Lev XIV.

Lev XIV. navyše pochádza z USA, kde katolícka cirkev v mnohých prípadoch musela platiť vysoké odškodné obetiam sexuálneho násilia.

Presne tak. Netreba zabúdať, že v cirkvi pôsobilo niekoľko veľmi známych ľudí, ktorí s tým mali problém.

Akým lídrom bude Lev XIV.?

Vyštudoval matematiku, takže možno predpokladať, že má vedecké myslenie. Bude chcieť vidieť poriadok – veci, pri ktorých platí, že 2 + 2 = 4. Myslím si, že mu to v určitej miere pomôže. No nájdu sa aj takí, ktorí povedia, že takúto presnosť katolícka cirkev nepotrebuje, pretože sa zaoberá duchovnými záležitosťami. Lev XIV. bude musieť dobre pochopiť zložitý spôsob fungovania Vatikánu, kde sa v zákulisí spolupracuje, ale aj lobuje. Pápež František chcel veci meniť, ale mal to ťažké, čo ho frustrovalo. Uvidíme, ako to bude v prípade Leva XIV. Má 69 rokov, teda na pápeža je pomerne mladý. Má francúzske, talianske i španielske korene, takže, hoci je Američan, možno ho zaradiť do tradície európskych lídrov katolíckej cirkvi. Je teda niekým, kto pochádza mimo vatikánskej hierarchie, alebo jej súčasťou? Zdá sa, že aj on sám sa musí rozhodnúť. Myslím si však, že spomenutá hierarchia ho vníma ako niekoho „zvonku“ – veď kardinálom sa stal len pred dvoma rokmi.

Bude teda pokračovať v reformách, ktoré začal František?

Lev XIV. určite prinesie vlastný prístup. Nie je to prejav ega. Ale musí ukázať, že teraz je pápežom on, hoci vzdáva hold svojmu predchodcovi.

Čo od Leva XIV. očakávate v otázkach zastúpenia žien a pohľadu na LGBT komunitu?

Nemám pocit, že by mu konzervatívnejší kardináli chceli dať veľký priestor na manévrovanie. Lev XIV. bude diplomaticky pracovať s odkazom pápeža Františka, no zároveň nechce, aby ho ľudia vnímali len ako jeho pokračovateľa. A čo sa týka žien – katolícka cirkev im stále neumožňuje uchádzať sa o pápežský úrad. Je to teda organizácia, ktorá reprezentuje len polovicu populácie.