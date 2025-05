Prevost tušil, že by ho mohli zvoliť za pápeža. Kto prezradil to, že sa s ním americký kardinál pred konkláve radil o výbere mena?

Pri jednoduchom malom dome v radovej zástavbe v Doltone na predmestí Chicaga sa zastavuje veľa zvedavcov, ktorí si ho chcú odfotografovať. Hnedé múry, biele okná, sivá strecha a pre vchodom iba zelená trávnatá plocha - nič, čo by pritom stálo za povšimnutie. V tomto dome však vyrastal Robert Prevost, americký kardinál, ktorého zvolili za nového pápeža. Popisné číslo domu, v ktorom Prevost prežil detstvo, je verejne známe. Miestne médiá zo Chicaga informujú, že ľudia s fotoaparátmi prichádzajú k nemu v hojnom počte.

Pápež Lev XIV. - prvýkrát sa predstavil veriacim Video

Najväčšie mesto v americkom štáte Illinois, ktoré má viac ako 2,8 milióna obyvateľov, sa po voľbe v konkláve jednoznačne dočkalo svojho najslávnejšieho rodáka. V Chicagu alebo v jeho blízkom okolí sa narodilo viacero svetoznámych Američanov, ale Prevost, ktorý prijal meno Lev XIV., je odteraz jednoznačne najvýznamnejší. (Z tohto mesta pochádzajú ľudia, ktorých netreba bližšie predstavovať: animátor Walt Disney, Michelle Obamová, ktorá bola prvá dáma USA, basketbalista Michael Jordan, herec Harrison Ford.)

Otec nového pápeža bol veterán amerického vojenského námorníctva z druhej svetovej vojny a správca školy. Mal francúzsko-taliansky pôvod. Matka so španielskymi koreňmi pracovala ako knihovníčka, Lev XIV. má dvoch bratov, obaja sú starší od neho. Volajú sa Louis a John. Spoločnú snímku, ktorú John Prevost poskytol lokálnemu denníku Herald News, pôsobí tak, ako keby sa na nej usmievali trojčatá. Veľmi sa na seba podobajú: podobný tvar úst, dobrácke oči, krátke šedivé vlasy, ktoré každému už hore na hlave výrazne ubudli.

John Prevost, ktorý má 71 rokov a pred odchodom do dôchodku pracoval ako riaditeľ katolíckej školy, povedal pre Herald News, že už v minulosti tušil, že by sa jeho mladší brat mohol stať pápežom, ale jeho zvolenie ho vskutku šokovalo. Pokračoval, že už odmalička všetci traja bratia mali jasno v tom, čo by chceli robiť v dospelosti (Louisovi Prevostovi sa splnila túžba byť profesionálnym vojakom). „Rob – ako sme ho volali – vedel, že bude kňazom, už odkedy mohol chodiť na vlastných nohách," zdôraznil John Prevost.

Čítajte viac Kto je nový pápež? Prvýkrát ním bude Američan, Lev XIV. zdôraznil potrebu mieru, časť príhovoru mal v španielčine

Zmienil sa o tom, že jeden sused dávnejšie utrúsil, že Roberta Prevosta jedného dňa vyberú za pápeža, ale ten vždy dôrazne odmietol o tom vtipkovať alebo akokoľvek to rozoberať. Keď však tento americký kardinál odletel na pohreb zosnulého pápeža Františka a vo Vatikáne potom zostal, aby vkročil do konkláve, udiala sa zaujímavá vec.

Z toho, čo povedal John Prevost, vyplýva, že jeho mladší brat vytušil už pred hlasovaním, že patrí medzi najvážnejších kandidátov na čelo katolíckej cirkvi. (Od pohrebu do začiatku konkláve nepochybne kardináli už medzi sebou debatovali o novom vhodnom pontifexovi.)

Čítajte viac Pápež Lev XIV. navštívil v minulosti Slovensko, v Košiciach ho privítali chlebom, soľou a pálenkou

Telefonovali spolu deň pred tým, ako sa kardináli zamkli v Sixtínskej kaplnke, aby vybrali nástupcu pápeža Františka: „Opýtal sa ma: ‚Ako sa mám volať?‘ Začali sme preberať mená. Povedal som mu, že to nemôže byť meno Lev, pretože by bol v poradí trinásty," uviedol John Prevost podľa Herald News v narážke na poveru o nešťastnej trinástke. Počet pápežov s týmto menom však chybne zrátal (Lev XIII. už bol, jeho pontifikát trval od februára 1878 do júla 1903). Robert Prevost si preto pokojne mohol vybrať meno Lev a k nemu „rímsku štrnástku".