Matematika diplomatickej vojny so špionážnym pozadím: 2 + 2 + 2 = 6. Ako sa môžu ešte viac zhoršiť vzťahy medzi Orbánom a Zelenským?

Je to škandál, aký nemá obdobu vo vzťahoch Kyjeva s ktorýmkoľvek členským štátom EÚ a NATO. Maďarsko sa stalo vôbec prvou krajinou týchto dvoch organizácií, ktorú Ukrajina nielenže verejne obvinila zo špionáže, ale ešte aj zatkla dve osoby podozrivé z toho, že ich ako rozviedčikov platila Budapešť. Odplata prišla rýchlo: z Maďarska vyhostili dvoch ukrajinských diplomatov. Maďarom sa to vzápätí vrátilo ako bumerang: Ukrajinci poslali domov rovnaký počet pracovníkov maďarského veľvyslanectva. Celé sa to zbehlo za menej ako 24 hodín.

Výmena názorov Zelenského s Orbánom v Buenos Aires (december 2023) Video

Špionážne kauzy sa niekedy zvyknú vyriešiť potichu alebo s použitím obmedzených informácií určených pre verejnosť. V tomto prípade sa tak nedalo úplne postupovať, pretože nešlo o odhalenie agentov s diplomatickým krytím, ktorých by mohli nenápadne vyhostiť, ale o vlastných občanov. Na druhej strane sa Ukrajinci rozhodli vytrúbiť do sveta, kto konkrétne zadal úlohy zatknutým osobám a na čo sa mali zameriavať. „Špionážnu bunku riadil dôstojník maďarskej vojenskej rozviedky," oznámila ukrajinská tajná služba v tlačovom vyhlásení. Podľa nej sa agenti venovali zraniteľnosti západných regiónov Ukrajiny: „Úlohou tejto bunky bolo zbierať informácie o vojenskej bezpečnosti Zakarpatskej oblasti, hľadať zraniteľné miesta v pozemnej a protivzdušnej obrane."

Putin sa stretol s Orbánom v Moskve (Archívne video) Video

Ak je pravda to, čo tvrdia v Kyjeve, potom Budapešť čelí vážnemu škandálu: ukrajinská kontrarozviedka totiž spresnila ešte aj to, že agenti mali zisťovať sociálno-politické názory miestnych obyvateľov v súvislosti s možným príchodom maďarských vojakov do západnej časti Ukrajiny.

Závažne vyznieva aj to, že nešlo o amatérov, ale v prípade obidvoch zatknutých o osoby so skúsenosťami z ukrajinských ozbrojených síl, respektíve z bezpečnostných zložiek. V jednom prípade ide o 40-ročného vojnového veterána. Ukrajinská tajná služba informovala, že maďarská vojenská rozviedka ho zverbovala v roku 2021 s tým, že dlhší čas fungoval ako tzv. spiaci agent, čiže čakal na zadanie úloh. Tie mal dostať v minulom roku. „Súd naňho uvalil vyšetrovaciu väzu v trvaní 60 dní," uviedol server Suspiľne. Podľa vyšetrovateľov minimálne jedenkrát navštívil Maďarsko, kde dostal peniaze a pokyny nájsť ďalších informátorov.

Druhou osobou je žena (o jej veku sa médiá nezmienili), ktorá v tomto roku dobrovoľne odišla zo zamestnania v ukrajinskej tajnej službe. Aj ju poslal súd do väzby bez možnosti zložiť kauciu.

V Budapešti reagoval na špionážny škandál minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. „Ak dostaneme nejaké podrobnosti alebo oficiálne informácie, budeme sa tým môcť zaoberať. Dovtedy to musím hodnotiť ako propagandu, s ktorou treba narábať opatrne," citovala ho agentúra Reuters. O niekoľko hodín po týchto slovách, ktoré zazneli na tlačovke, sa Szijjártó ozval na sociálnej sieti Facebook: „Dnes (9. mája) sme vyhostili dvoch špiónov z Maďarska pracujúcich s diplomatickým krytím na ukrajinskej ambasáde v Budapešti." Nedokázal však konkretizovať, čím sa mali previniť proti záujmom maďarského štátu.

Čo si myslí Pellegrini o Orbánových ukrajinských aktivitách? (Archívne video) Video

Netrvalo dlho a po Budapešti prišla reakcia z Kyjeva. Šéf diplomacie Andrij Sibyha oznámil, že si na jeho ministerstvo si predvolali maďarského veľvyslanca, aby mu odovzdali nótu. „Dvaja diplomati z Maďarska musia opustiť ukrajinské územie do 48 hodín," informovala agentúra UNIAN o obsahu nóty. „Postupujeme v reakcii na konanie Maďarska na základe reciprocity a našich národných záujmov," ozrejmil Sibyha.

Po dvoch zatknutých osobách tak došlo najprv k vyhosteniu dvoch maďarských diplomatov a následne padlo totožné rozhodnutie o dvoch ukrajinských diplomatoch. Keby diplomatická vojna pokračovala, mohla by eskalovať až do podoby, že jeden zo štátov by na na neurčitý čas stiahol svojho veľvyslanca. V diplomatickej praxi sa tomu hovorí, že ambasádor bol povolaný na konzultácie.

Vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom sú zlé už niekoľko rokov, ešte viac sa zhoršili po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Maďarský premiér Viktor Orbán dáva najavo ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ako keby jeho napadnutý štát nepovažoval za obeť agresie, a odmieta si čo i len predstaviť, že Ukrajina by sa mohla stať členským štátom EÚ a NATO.

Von der Leyenová: Orbánova misia k Putinovi bol appeasement (Archívne video) Video

V ukrajinskej Zakarpatskej oblasti žije podľa odhadov najmenej 80-tisíc etnických Maďarov. V ruských médiách sa opakovane šírili tvrdenia, že keby sa Ukrajina rozpadla, respektíve by bola neživotaschopnou entitou, potom by si územie obývané príslušníkmi maďarskej národnostnej menšiny mohlo „privlastniť" Maďarsko. Môže to vyznieť ako konšpirácia, na druhej strane je známym faktom, že Orbán by veľmi rád videl inú podobu štátnych hraníc v regióne. „Napriek tomu, že nijaký predstaviteľ maďarskej vlády otvorene nehovoril o pokuse ukoristiť teritóriá Ukrajiny, niekedy je to v Maďarsku téma krajne pravicových debát. Ruská štátna teevízia tiež často naznačovala, že by sa Ukrajina mohla rozpadnúť, pričom Rusko prevezme východ Ukrajiny, Poľsko a Maďarsko si rozdelia jej západnú časť," pripomenul denník Guardian.

Bývalý spolupracovník ukrajinskej tajnej služby Iva Stupak tvrdí, že Maďarsko má zlé úmysly voči Ukrajine už dlhé roky. Pre server Noviny LIVE naznačil, že maďarské kultúrne centrá v Zakarpatskej oblasti viac-menej fungujú ako špionážne hniezda. Proti záujmom Ukrajiny je podľa Stupaka aj rozdávanie maďarských pasov príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny žijúcim na ukrajinskom teritóriu.

Stupak, ktorý teraz pôsobí ako vojenský analytik, uviedol, že v Kyjeve dlhodobo privierali oči pred maďarskými aktivitami na území Ukrajiny: „Pretože je členský štát EÚ, členská krajina NATO. Je to susedný štát, tak prečo ničiť vzájomné vzťahy? Odkladalo sa to na neskôr. Teraz som na sto percent presvedčený, že Vasilij Maljuk (šéf ukrajinskej tajnej služby) priniesol dokumenty Zelenskému a prezident mu dal osobne zelenú, aby stlačil červené tlačidlo a povedal: ‚Vasilij Vasilievič, choďte do toho, nemáte nijaké obmedzenia.‘." Môžeme len dodať, že bez súhlasu Zelenského by sa podrobnosti o špionážnej afére určite nedostali na verejnosť.

Vysvetlením, prečo sa práve teraz Zelenskyj takto rozhodol, môže byť jeho snaha ukázať drvivej väčšine členských štátov EÚ, ako sa správa susedný štát, ktorý blokuje cestu Ukrajiny do únie. Je to nepochybne škandál, ktorý ak už by aj nemal pokračovanie v podobe diplomatickej vojny, istotne prinesie ešte silné dozvuky. A nielen z Budapešti alebo z Kyjeva…