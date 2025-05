Fico má v Moskve za sebou rokovanie s lídrami Číny, Brazílie, Vietnamu aj Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) a slovenský premiér Robert Fico vstupujú do sály počas stretnutia v Kremli v Moskve v Rusku v piatok 9. mája 2025 pri príležitosti osláv 80. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny.

Stretnutie nadväzovalo na dohodu o strategickom partnerstve, ktorú SR a Čína podpísali koncom roka 2024. Fico zdôraznil význam ďalšej implementácie tejto dohody a identifikoval niekoľko kľúčových oblastí spolupráce vrátane kultúrnej výmeny, hospodárskych vzťahov a vízovej politiky.

Slovensko má záujem otvoriť kultúrny inštitút v Pekingu do konca roka 2025. Zároveň bola čínskej strane ponúknutá možnosť zriadiť Čínsky kultúrny inštitút v Bratislave. V oblasti vízovej politiky Slovenská republika pripravuje nové opatrenia, ktoré by mali zjednodušiť vydávanie pracovných víz pre čínskych podnikateľov v rámci schengenského priestoru. Premiér SR tiež požiadal čínsku stranu o predĺženie bezvízového vstupu pre občanov SR na obdobie do 30 dní aj po roku 2025.

Jednou z hlavných tém rokovania boli aj čínske investície na Slovensku. Diskutovalo sa o dvoch významných projektoch – investícii automobilky Volvo v lokalite Valaliky pri Košiciach a výstavbe továrne na batérie pri Šuranoch spoločnosti Gotion.

Rokovanie sa dotklo aj širších geopolitických tém vrátane obchodných sporov medzi Čínou, Spojenými štátmi a Európskou úniou. Predseda vlády SR ocenil otvorenosť čínskeho prezidenta pri výmene názorov a potvrdil záujem Slovenskej republiky o vyvážené a predvídateľné vzťahy s Čínou.

Na záver premiér pozval čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.

Stretnutie s Putinom

Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok stretol so slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorý otvorene spochybňuje politiku Európskej únie voči Ukrajine, pričom Fico prisľúbil, že Slovensko bude vetovať návrh EÚ na úplne zastavenie dovozu energií z Ruska do Európy. Takto o stretnutí informovali agentúry AP a AFP, od ktorých správu prevzala TASR.

Pobaltské krajiny Estónsko, Lotyšsko a Litva, ktoré susedia s Ruskom, začiatkom týždňa oznámili, že uzavrú svoj vzdušný priestor pre lietadlá prevážajúce lídrov Srbska a Slovenska do Moskvy z bezpečnostných dôvodov.

Agentúra AFP napísala, že Fico ignoroval kritiku zo strany Európskej únie, ktorá ho pred cestou do Moskvy varovala.

„Naopak, bola to česť prijať pozvanie, ktoré som s radosťou akceptoval,“ povedal Fico počas stretnutia s Putinom, ktoré odvysielala ruská štátna televízia. Fico zákaz preletu označil za „smiešnu detinskú hru“.

Putin Ficovi za návštevu poďakoval, pričom okomentoval aj Ficove „logistické problémy“. „Myslím si, že tí, ktorí sa vám snažili zabrániť v ceste, si opäť uvedomili, že je lepšie to nerobiť,“ povedal Putin. „Aj tak dosiahnete svoje ciele.“

Fico vyhlásil, že Slovensko bude vetovať návrh EÚ na úplné zastavenie dovozu energií z Ruska do Európy, ak si takýto krok bude vyžadovať jednomyseľný súhlas členských štátov.

Ruský prezident prisľúbil, že sa bude snažiť o obnovenie bilaterálnych vzťahov so Slovenskom, ktoré je členom EÚ a NATO. Tieto vzťahy podľa neho „de facto zmrazila“ predchádzajúca slovenská vláda, „ktorá jasne nasledovala kolektívnu líniu Západu“.

Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti Fico vyhlásil, že Slovensko má záujem o „normálne“ vzťahy s Ruskom a víta diplomatické snahy o ukončenie vojny na Ukrajine, pretože podľa neho „vojenské riešenie neexistuje“.

Slovenský premiér v piatok po vojenskej prehliadke v Moskve spolu s ostatnými prítomnými štátnikmi položil vence a kytice kvetov k Hrobu neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade pri hradbách Kremľa pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Ficovu návštevu, ktorá sa uskutočnila v čase, keď Rusko už viac ako tri roky vedie vojnu proti Ukrajine, kritizovalo viacero európskych predstaviteľov.