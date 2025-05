Zelenskyj a Vance opäť pod jednou strechou? Obaja sa zrejme zúčastnia inauguračnej omše pápeža Leva XIV.

Omša pri príležitosti uvedenia nového pápeža Leva XIV. do úradu, ktorá sa na Námestí svätého Petra uskutoční 18. mája, by mohla byť podobne ako pohreb jeho predchodcu Františka príležitosťou pre veľké stretnutie šéfov vlád a štátov v Ríme. Z vatikánskych zdrojov sa v sobotu objavili informácie, že by sa na slávnostnej bohoslužbe mohli okrem iných zúčastniť aj americký viceprezident J.D. Vance či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy agentúry APA.