Trumpa dobieha realita. Je frustrovaný, že sa mu nedarí ukončiť vojny. Putin chce všetko, vyhlásil

Americký prezident Donald Trump dáva v súkromí najavo frustráciu, že sa mu nedarí zastavovať vojny. Napísal to denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý ako príklad spomenul nedávnu večeru medzi Trumpom a jeho podporovateľmi.

V predvolebnej kampani Trump sľuboval rýchlo zastaviť vojnu na Ukrajine, čo sa podľa WSJ očividne nepodarilo. Biely dom však výsledky dosiahnuté novou administratívou počas 100 dní vlády obhajuje.

Podľa denníka Trump hovoril o frustrácii, ktorú pociťuje kvôli vývoju na Ukrajine a vo vojne medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas. Na otázku, aké sú jeho najväčšie obavy v zahraničnej politike, Trump odpovedal, že rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa ukázali ťažšie, ako si predstavoval, a že Putin „chce všetko“.

Ešte v druhej polovici apríla pri tom Trump tvrdil, že najväčšie prekážky pre zastavenie bojov vidí na strane Ukrajiny. Podľa denníka WSJ ale Trump v poslednom čase hovorí svojim poradcom, že Putin nechce vojnu ukončiť a že Rusko ani Ukrajina nechcú dosiahnuť kompromis. Americký prezident podľa listu tiež vyjadroval údiv na niektorými vojenskými krokmi Ruska, napríklad jeho útokmi na deti a civilistov.

Veľkou výzvou je podľa Trumpa aj vojna na Blízkom východe. Spojeným štátom sa nepodarilo sprostredkovať predĺženie prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas, ktoré sa skončilo v marci. Podľa Trumpa konanie veľmi sťažuje dlho trvajúce nepriateľstvo medzi oboma stranami.

Pred voľbami Trump tvrdil, že rýchlo ukončí oba konflikty. O vojne na Ukrajine dokonca hovoril, že ju zastaví v priebehu jedného dňa. Podporovatelia prezidenta tvrdia, že tento opakovaný výrok nemožno brať doslovne. „Keby nesľuboval tieto veci počas kampane opakovane, tak by bolo veľmi neférové ho kritizovať za to, že ich nedosiahol. Ale on to robil,“ povedal o Trumpovi americký expert na medzinárodné vzťahy Kyle Haynes.

Biely dom však tvrdí, že Trump počas zhruba troch mesiacov v úrade dosiahol množstvo výsledkov. Hovorkyňa Anna Kellyová spomenula údajný súhlas jemenských povstalcov Húsíovcov so zastavením bojov, návrat Američanov väznených vo svete či súhlas krajín NATO s navýšením výdavkov na obranu. „Sme bližšie k mieru vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, ako kedykoľvek predtým,“ uviedla hovorkyňa.