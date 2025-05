Liberál alebo zástanca tradícií? Nový pápež bude druhým Františkom, tvrdí jeho starší brat

Ako priznal v rozhovore pre spravodajskú televíziu CBS News, rozhodnutie konkláve, kde si kardináli zvolili nového pontifika, ho šokovalo a nemohol tomu uveriť. O to viac, že jeho brat Robert o cirkevnú kariéru nikdy nestál.

Pápež Lev XIV. - prvýkrát sa predstavil veriacim Video Zdroj: TV Pravda

„Srdcom a dušou chcel byť misionárom. Nechcel byť biskupom ani kardinálom, ale žiadali to od neho, tak to spravil. Bol by sa rád vrátil do Peru a pracoval na misii, lebo mal hlboký súcit s utláčanými a chudobnými ľuďmi, s tými, ktorých nikto nepočúva. Domnievam sa, že v tomto smere bude druhým pápežom Františkom. Bude kráčať v jeho šľapajach a pracovať pre chudobných,“ prezradil 71-ročný Prevost.

Podľa neho bude nová hlava cirkvi pokračovať v ceste, ktorú nastolil jej predchodca, a neskôr presadí aj vlastné zámery. Vyzdvihol, že na pápeža je pomerne mladý (v septembri bude mať 70 rokov) a je aktívny, takže bude veľa cestovať.

„A myslím si, že bude hovoriť to, čo si myslí,“ odhadol jeho brat. Ako však dodal, nový pápež je aj veľmi trpezlivý, zodpovedný a rozvážny. To, čo povie, si vraj najprv dobre premyslí.

„Ja odpovedám okamžite. On by minútu uvažoval a až potom odpovedal,“ porovnal Prevost. Ako dodal, jeho brat bude veľmi opatrný vo vyjadreniach, aby povedal to, čo je najlepšie pre cirkev a veriacich.

Tak bude zrejme postupovať aj pri sporných témach, ako sú vojna na Ukrajine, migrácia či práva komunity LGBTI.

„Zváži to. Nechcem hovoriť zaňho, ale myslím si, že vidí, ako sa Spojené štáty v oblasti migrácie vybrali nesprávnym smerom, že je to veľmi nespravodlivé k tým ľuďom. Nezáleží na tom, kde sa narodili. V prvom rade sú to ľudia, a tak s nimi treba zaobchádzať,“ pripomenul Prevost.

Čo sa týka gejov a manželstva ľudí rovnakého pohlavia, je presvedčený, že Lev XIV. bude zástancom tradičného postoja katolíckej cirkvi. Práve v týchto otázkach pritom Františka často kritizovali za príliš liberálny prístup.

Foto: Profimedia, ARCHIVIO GBB/Alamy Robert Prevost, John Prevost, pápež, Lev XIV. Budúci pápež Lev XIV. (Robert Francis Prevost, vľavo) v roku 1958, keď mal tri roky, na snímke so staršími bratmi Louisom a Johnom.

Robert a jeho starší bratia John a Louis vyrastali na južnom predmestí Chicaga. Budúci pápež sa údajne správal ako každé iné dieťa, rád športoval, chodil s kamarátmi do mesta. Keď ako stredoškolák dostal vodičský preukaz, veľmi rád šoféroval. Výnimočný však predsa len bol.

„Viete, ako sa niektoré deti rady hrajú na vojakov a dievčatá zase s bábikami na gazdiné. On sa chcel hrať na kňaza,“ zaspomínal si Prevost.

„A tak zobral maminu žehliacu dosku, položil cez ňu obrus a my sme museli ísť na "omšu“. Šli sme a on vedel všetko. Vedel, ako sa má modliť po latinsky aj po anglicky… Nežartoval, preňho to nebola hra. Bral to smrteľne vážne."

Spomenul si aj na niečo veľmi nezvyčajné, na predpoveď o Robertovi, ktorá sa vyplnila. „Keď bol v prvej triede, dve mamy z blízkeho okolia mu povedali, že bude prvým americkým pápežom. Vedeli to,“ zasmial sa Prevost.

Po skončení základnej školy potom Robert odišiel študovať do seminára augustiniánov v mestečku Holland v americkom štáte Michigan. Domov už chodil iba sporadicky, na prázdniny.

Dnes je naňho hrdá celá rodina. „Ťažko to vyjadriť slovami. Ako možno byť pyšnejší na niekoho, kto je nielen pápežom, ale aj prvým americkým pápežom, prvým pápežom zo Chicaga a ešte je i mojím bratom?“ vysvetlil Prevost pre CBS News.