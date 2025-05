Pripomeňme, že zásahu kukláčov predchádzalo zadržanie dvoch ľudí, o ktorých Ukrajinci tvrdia, že pracovali pre maďarskú vojenskú rozviedku. Maďarsko sa revanšovalo vyhostením dvoch ukrajinských diplomatov a Ukrajina oplácala rovnakým spôsobom, keď nariadila dvom zamestnancom maďarskej ambasády, aby sa čo najskôr vrátili domov.

Po týchto troch udalostiach sa udiala štvrtá, ktorá medzi týmito dvomi štátmi vytvára priepasť: policajní kukláči teatrálne zastavili na ulici auto, ktoré šoféroval ukrajinský exdiplomat, vytiahli ho z vozidla, zhodili na zem a spútali ho. Následne muža odvliekli do svojho automobilu. Vidieť to na krátkej videonahrávke ktorú zverejnila polícia na sociálnej sieti.

Maďarsko tvrdí, že Ukrajinec vykonával špionáž s diplomatickým krytím, v službách svojho štátu na ambasáde v Budapešti však už niekoľko rokov nepôsobí. „Deportovali ho, už sa nachádza v Kyjeve," napísala agentúra UNIAN. Zároveň mu uložili zákaz vstupu na maďarské územie. „Skutočnosť, že vláda publikovala video, sa stalo jasným odkazom Kyjevu. Je to nový úder maďarsko-ukrajinským vzťahom a súčasne vyostrenie špiónskej vojny medzi dvomi štátmi," poznamenal server Telex.

Server New Voice napísal, že zadržaný (respektíve vyhostený) Ukrajinec sa volá Serhij Aleksandrov. V Budapešti vlastní spolu so svojou manželkou dve reštaurácie. Kukláči ho mohli zatknúť, pretože sa naňho už nevzťahuje diplomatická imunita. Úrady nespresnili, čo podľa nich Aleksandrov konkrétne vykonával proti štátnym záujmom Maďarska.

Na raziu proti svojmu občanovi v Budapešti reagoval oficiálne v Kyjeve hovorca ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tichij: „Už je načase, aby maďarské orgány ukončili nezmyselnú protiukrajinskú hystériu. Keď chýbajú dôkazy, začína sa hon na čarodejnice," vyhlásil podľa serveru Ukrajinskaja pravda. Rétorika oboch štátov je podobná: šéf maďarskej diplomacie po zatknutí dvoch údajných špiónov, ktorí mali vyvíjať činnosť v Zakarpatskej oblasti, povedal, že Ukrajinci vedú protimaďarskú propagandu.

Maďarsko medzitým oznámilo, že zrušilo účasť svojich zástupcov na rokovaniach v Užhorode. S ukrajinskými partnermi tam mali už tento pondelok (12. mája) rokovať o výhradách Budapešti k postaveniu príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny, ktorí žijú na Ukrajine. Prevažne obývajú Zakarpatskú oblasť, čiže región v blízkosti hraníc so Slovenskom.

V Užhorode sa chystali spoločné konzultácie ukrajinskej a maďarskej delegácie, ktoré sa mali stať základom pravidelných stretnutí týkajúcich sa otázok národnostných menšín. Server Evropejskaja pravda poznamenal, že Ukrajinci očakávali prvé pozitívne výsledky už po skončení úvodného kola rozhovorov. Do Užhorodu už prišli vyjednávači z Kyjeva, teraz sa musia predčasne vrátiť do hlavného mesta.

Presný zásah 14. ukrajinskej mechanizovanej brigády.

Škandál, ktorý má pokračovanie, má presah na domácu politickú scénu v Budapešti. Vláda Viktora Orbána obviňuje opozíciu, že koordinuje svoje kroky s predstaviteľmi Kyjeva. Ide o to, že pred niekoľkými dňami opozičný líder Péter Magyar zverejnil zvukovú nahrávku ešte z apríla 2023, na ktorej minister obrany Kristóf-Szalay Bobrovniczky hovorí, že Maďarsko musí vybudovať silnú armádu, fakticky zabudnúť „mierovú mentalitu" a prejsť do „fázy nula cesty vedúcej k vojne".

Nie je pritom jasné, v akej súvislosti zazneli tieto slová šéfa rezortu obrany. Pripomeňme však, že zvlášť v Rusku sa objavili názory, podľa ktorých v prípade rozpadu Ukrajiny by jej Zakarpatská oblasť mohla pripadnúť Maďarsku. Oficiálne túto ideu nikto v Budapešti nepodporuje, ale na druhej strane nikto túto špekulácia (napriek tomu, že vyznieva ako konšpirácia) dôrazne neodsúdil.

Vzťahy medzi dvomi susednými štátmi sa zhoršujú v období, keď sa v Maďarsku konajú takzvané národné konzultácie o názore občanov na možný vstup Ukrajiny do EÚ. Vláda zbiera názory svojich občanov od začiatku apríla, akcia sa skončí 20. júna. Orbán sa už vyjadril, pričom zdôraznil, že je jednoznačne proti členstvu Ukrajincov v únii. Tvrdí, že pre Maďarsko by to bola „ekonomická samovražda".

Naopak, Magyar, ktorý vedie najsilnejšiu opozičnú stranu Tisza, má k Ukrajine zhovievavý postoj. Jeho strana si nedávno dala urobiť vlastný prieskum o postoji Maďarov k možnému členstvu Ukrajincov v EÚ, z ankety vyplynulo, že 58 percent opýtaných podporuje začlenenie Ukrajiny do únie.