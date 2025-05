Zelenskyj: Som pripravený osobne sa stretnúť v Turecku s Putinom. Očakávam, že od pondelka bude prímerie

Zelenskyj reagoval na Putinov návrh na priame rokovania znepriatelených strán vo štvrtok 15. mája v Istanbule. Ruský prezident sa doteraz priamo nevyjadril k sobotňajšej výzve Zelenského a lídrov štyroch veľkých európskych krajín, aby Rusko pristúpilo na bezpodmienečné prímerie trvajúce najmenej 30 dní, ktorý by malo začať platiť od pondelka 12. mája, inak Európa a USA koordinovane uvalia na Rusko ďalšie rozsiahle sankcie.

Ukrajina by mala okamžite súhlasiť s návrhom ruského prezidenta Vladimira Putina na štvrtkové priame rokovania medzi oboma znepriatelenými krajinami v Istanbule, uviedol americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Kyjev a jeho európski spojenci trvajú na tom, že najprv by Putin mal pristúpiť na 30-dňové bezpodmienečné prímerie, ktoré pôvodne navrhol práve Trump. Teraz šéf Bieleho domu tvrdí, že stretnutie zástupcov Ruska a Ukrajiny by mohlo ukázať, či je dohoda možná, alebo nie.

„Ruský prezident Putin nechce s Ukrajinou dohodu o prímerí, ale skôr sa chce stretnúť vo štvrtok v Turecku, aby vyrokoval možné ukončenie krviprelievania. Ukrajina by s tým mala okamžite súhlasiť,“ napísal Trump. „Aspoň budú schopní určiť, či je dohoda možná, a ak nie, európski lídri a USA budú vedieť, ako sa veci majú, a budú môcť podľa toho postupovať!“ pokračoval americký prezident.

"Začínam pochybovať, že Ukrajina uzavrie dohodu s Putinom, ktorý je príliš zaneprázdnený oslavami víťazstva v druhej svetovej vojne, ktorá by sa bez Spojených štátov amerických (ani zďaleka!) nedala vyhrať, "dodal Trump a záverom znovu vyzval na okamžité stretnutie predstaviteľov znepriatelených strán.