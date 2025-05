Moskva presúva arzenál k hraniciam NATO, zbrojí ako nikdy predtým. Európa však čelí väčšiemu nebezpečenstvu

Pokračujúce budovanie vojenskej sily Ruska je dôvodom na obavy. Moskva nielen obnovuje svoj arzenál, ale tiež presúva nové delostrelecké jednotky k hraniciam Severoatlantickej zmluvy (NATO). V komentári pre web Politico to uviedol riaditeľ holandskej vojenskej spravodajskej služby (MIVD) Peter Reesink.

NATO je v Pobaltí na frontovej línii hybridnej vojny s Ruskom Video Severoatlantická aliancia spustila v januári v Baltskom mori operáciu Baltic Sentry zameranú na ochranu kritickej infraštruktúry, ako sú podmorské káble, ktoré sa môžu byť cieľom ruských útokov. Zdroj: NATO

Podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) dosiahli ruské výdavky na obranu v minulom roku približne 149 miliárd dolárov. To je o 38 % viac ako v roku 2023 a dvakrát toľko ako v roku 2015.

„Rusko vyrába oveľa viac delostrelectva, aj s pomocou iných krajín, ako potrebuje na vojnu s Ukrajinou,“ povedal Reesink. Tiež poznamenal, že Rusko presúva delostrelectvo k hraniciam s pobaltskými krajinami a Fínskom. „Pre nás to ukazuje, že si budujú kapacity,“ podotkol spravodajský predstaviteľ.

Podľa jeho názoru, akonáhle bude dosiahnutá dohoda s Ukrajinou, do roka by Rusko mohlo byť pripravené na nový konflikt, za predpokladu, že sa nezmení jeho vojenská produkcia. „Holandsko, rovnako ako ostatné krajiny NATO, je vo fáze programu posilnenej pripravenosti, aby sme sa uistili, že budeme pripravení, ak sa tak stane,“ povedal Reesink.

Podľa neho väčšina ministerstiev v krajine v súčasnosti čelí škrtom v rozpočte, s výnimkou rozpočtu na obranu. Spravodajský dôstojník poznamenal, že krajina by sa mala pripraviť na možný útok. „Musím priznať, že počas ostatných 20 až 30 rokov sme trochu váhali, ale teraz sa toto uvedomenie opäť vrátilo,“ povedal Reesink.

Väčšia hrozba ako Rusko

Viceadmirál Peter Reesink varoval, že Európa nemôže stratiť pozornosť na potenciálne nebezpečenstvo z Číny, napriek tomu, že ruský vládca Vladimir Putin priťahuje väčšinu bezpečnostnej pozornosti kontinentu.

„Čína má veľmi komplexný, organizovaný kybernetický systém. A my nie sme schopní plne pochopiť, čo môžu urobiť,“ povedal Reesink pre Politico počas rozhovoru. „Povedal by som, že je to viac ohrozujúce než Rusko.“

Vo svojej výročnej správe, ktorá bola vydaná koncom minulého mesiaca, MIVD zdôraznila prehlbujúce sa geopolitické, ekonomické a vojenské väzby medzi Ruskom a Čínou — a rastúce riziká, ktoré predstavujú pre Európu.

Čo nacvičujú americké bombardéry nad Európou? Video Štyri bombardéry B-52 Stratofortress si v rámci rotačného nasadenia z USA vyskúšali výcvikové misie nad Európou, ako je napríklad poskytovanie vzdušnej podpory spojeneckým jednotkám. Zdroj: NAT

Holandskí dôstojníci poznamenali, že Rusko zvyšuje svoje hybridné útoky proti Holandsku a jeho európskym spojencom, aby ovplyvnilo a podkopalo ich spoločnosti, zatiaľ čo americké spravodajské agentúry minulý rok odhalili, že čínska kybernetická skupina Salt Typhoon prenikla do hlavných amerických telekomunikačných poskytovateľov najmenej na jeden rok, píše Politico.

„Videli sme niečo podobné v Európe, hoci nie na rovnakej úrovni ako v USA,“ povedal Reesink, pričom dodal, že Čína sa zamerala na približne 10 európskych krajín. „Ale to, čo môžeme pozorovať, je len obmedzená časť komplexného kybernetického systému Číny,“ vysvetľuje viceadmirál.

Správa MIVD odhalila, že Rusko sa pokúsilo narušiť európske voľby minulý jún tým, že spustilo kybernetické útoky na webové stránky spojené s holandskými politickými stranami a systémami verejnej dopravy — snahy, ktoré mali za cieľ sťažiť holandským občanom hlasovanie.

Podľa Reesinka takéto zasahovanie — zo strany čoraz agresívnejšieho Ruska, ktoré už roky vedie vojnu proti susednej Ukrajine a vykonáva hybridnú vojnu v Európe — nie je jedinečné pre Holandsko.

„Máme informácie o ruskom zasahovaní do rôznych volieb, a to nielen prostredníctvom dezinformácií. To je v niekoľkých krajinách, a väčšinou v krajinách, ktoré boli pod vplyvom Ruska,“ povedal. Príprava na ruský útok Reesink varoval, že najohrozujúcejšie správanie Ruska je jeho pokračujúci vojenský nárast pre potenciálny budúci konflikt.