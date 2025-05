Rusi dávajú najavo, že Putin nepríde za Zelenským do Turecka. Ako to v Moskve vysvetľujú?

Nateraz sa zdá, že Rusko neodmietne priamy dialóg s Ukrajinou, ale takmer určite to nebude vyzerať tak, že pri stole budú sedieť Zelenskyj a Putin. Podpredseda hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov vyhlásil, že rozhovory by sa mali uskutočniť na „expertno-technickej úrovni". „Prvýkrát za tri roky budú môcť priamo pochopiť, aké sú vyhliadky na posun dopredu nie k nejakému mýtickému prímeriu, ale k udržateľnému mieru," povedal Kosačov pre televíznu stanicu Rossija-24.

Zelenskyj v nedeľu večer zdôraznil, že je pripravený hovoriť s Putinom zoči-voči v Istanbule, aby našli cestu k ukončeniu zdĺhavej krvavej vojny. Zdá sa však, že v Moskve uprednostňujú hľadanie výhovoriek. „Toto je jasné divadlo. Je to komédia, pretože stretnutia na najvyššej úrovni, zvlášť v takejto zložitej situácii, sa určite takto neorganizujú," poznamenal Kosačov. Tento vplyvný ruský senátor pokračoval, že nikto sa nemá nikam ponáhľať: „Každý veľmi dobre chápe, že nepripravené stretnutie je horšie ako žiadne stretnutie."

Začiatok prehliadky v Moskve na Červenom námestí ku Dňu víťazstva Video

Výroky Kosačova sú zatiaľ prvu reakciou oficiálnych ruských predstaviteľov na návrh Zelenského. Kremeľ sa doteraz nijako nevyjadril, stanovisko nezaujalo ani ministerstvo zahraničných vecí.

V podobnom duchu ako Kosačov hovoril predseda Ruskej rady pre medzinárodné veci, čo je organizácia založená štátom. Ivan Timofejev pre agentúru RIA-Novosti uviedol, že v Turecku skôr predpokladá rokovania na úrovni diplomatov: „Myslím si, že prezident Putin v Istanbule nebude, s najväčšou pravdepodobnosťou pošle diplomatov."

Fico: Niekto vymyslel novú železnú oponu, odmietam ju Video

Zelenskyj tvrdí, že do Istanbulu odletí určite. Zdôrazňuje, že tam bude čakať na prílet Putina bez ohľadu na to, či vyšle signál, že sa do Turecka chystá alebo nie. Neúčasť šéfa Kremľa na tureckej pôde tento štvrtok by mohla nahnevať amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý jednoznačne očakáva, že Putin a Zelenskyj sa v Istanbule stretnú.