Mágia prírody. Za návštevou kaňonov nemusíte cestovať až do USA, nájdete ich aj na jednom z Kanárskych ostrovov

Dôkazy o sopečnom pôvode Kanárskych ostrovov nájdete na väčšine z nich. Či už sú to zvyšky vulkánov, lávové polia, no aj pôsobivé kaňony Las Grietas pri sopečnej hore Montaña Blanca na ostrove Lanzarote. Príroda sa tu skutočne vyhrala! Las Grietas sú geologické trhliny, ktoré vznikli prudkým prúdom vody a ochladzovaním lávy. Táto kombinácia vyhĺbila impozantné malé kaňony, ktoré neobíde azda žiaden fotografie-chtivý návštevník Lanzarote. Obľúbené miesto nájdete pri ceste z mestečka Tías do San Bartolomé.