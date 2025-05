Zábery z pláže, z ktorej vyžaruje neskutočná krása a pokoj. Otužilci si ju už teraz takto užívajú

Mesto Santander, hlavné mesto regiónu Kantábria na severe Španielska, sa pýši krásnym pobrežím Kantábrijského mora. Toto more je severnou časťou Atlantického oceánu a je známe svojimi dramatickými útesmi, divokými plážami a chladnejšou, ale čistou vodou. More tu formuje nielen klímu, ale aj rybársku a kulinársku tradíciu, ktorá je v regióne veľmi silná. Kantábrijské more v tejto oblasti spája divokú prírodu s kultúrou, ideálne na dovolenku, poznávanie aj relax. Zábery z pláže a aj z kúpania pár otužilcov zachytila naša mReportérka Marcela Seideglanzová.