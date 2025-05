Trump v Perzskom zálive chystá veľké oznámenie, môže sa týkať investícií či Gazy

Americký prezident Donald Trump pred cestou do Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov (SAE) vyhlásil, že počas tejto návštevy urobí "prevratné" oznámenie bez toho, aby to bližšie špecifikoval. Server stanice BBC dnes vymenoval niektoré témy, ktorých by sa to mohlo týkať.

Jednou z možností je oznámenie obrovských investícií týchto bohatých krajín do americkej ekonomiky. V Rijáde dnes organizujú okrem iného slávnostný obed, na ktorom sa popri saudskom korunnom princovi Muhammadovi bin Salmánovi a Trumpovi zúčastnia aj viacerí lídri popredných amerických firiem. Podľa CNN by to mali byť šéfovia spoločností Amazon, NVIDIA, OpenAI, Palantir, Uber, Coca-Cola, Google či Boeing, zúčastniť by sa mal aj Tumpov poradca a šéf firiem Tesla či SpaceX Elon Musk.

Kondómy za 50 miliónov pre Gazu? Pomýlil som sa, priznal Musk Video

Saudský korunný princ bin Salmán už v januári uviedol, že jeho krajina plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch vynaložiť najmenej 600 miliárd dolárov na rozšírenie investícií a obchodu so Spojenými štátmi. Trump potom uviedol, že by to mohol byť až bilión dolárov. Spojené arabské emiráty v marci oznámili zámer investovať počas desiatich rokov v USA 1,4 bilióna dolárov do umelej inteligencie, polovodičov, energetiky a ďalších odvetví.

Čítajte viac Všimné od šejkov? Trump dostane od Kataru ako dar luxusný Boeing. Úplatok s extra miestom pre nohy, tvrdia demokrati

Katarské aerolínie Qatar Airways v marci oznámili, že sú v počiatočnej fáze rokovaní so spoločnosťami Boeing a Airbus o nákupe až 150 lietadiel s dvoma uličkami, ktoré majú rozšíriť a obnoviť flotilu starnúcich strojov pre diaľkové lety. Pred Trumpovou cestou teraz agentúra Bloomberg napísala, že katarské aerolinky plánujú nákup až stovky boeingov a že dohoda by mohla byť podpísaná tento týždeň.

Ďalšou možnosťou „prevratného oznámenia“ je podľa serveru BBC premenovanie Perzského zálivu na Arabský záliv v amerických mapách. Trump minulý týždeň uviedol, že to zvažuje. Tým by síce potešil arabské krajiny, ale rozčúlil Irán, s ktorým teraz USA vedú rozhovory o jeho jadrovom programe.

Čítajte viac Arabský záliv miesto Perzského? Keď ho Arabi o to požiadajú, Trump sa rozhodne

Niektoré médiá tiež špekulujú, že Trump by mohol oznámil dohodu strán vojny v Pásme Gazy. Spojené štáty sú s Katarom a Egyptom sprostredkovateľom rokovaní o prímerí medzi Izraelom a palestínskym teroristickým hnutím Hamas. V posledných týždňoch je však podľa analytikov Trumpova administratíva netrpezlivá ohľadom dohody o prímerí. Izraelská vláda totiž nedávno oznámila, že chystá novú veľkú ofenzívu v Gaze, čo zodpovedá jej dlhodobému cieľu bojovať do úplného zničenia Hamasu. To je však podľa mnohých nereálne a nepomôže to prepusteniu všetkých rukojemníkov a ani to neprispeje k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Trumpova vízia zrekonštruovaného Pásma Gazy na bizarnom videu vytvorenom AI Video

Denník Haarec dnes s odvolaním sa na hovorcu amerického ministerstva zahraničia Samuela Warberga napísal, že Spojené štáty spolupracujú v snahe o ukončenie vojny v Gaze s Rijádom.

Podľa serveru BBC je medzi dohodami, ktoré by mali USA uzavrieť počas Trumpovej návštevy s Rijádom, aj dohoda o saudskoarabskom nákupe amerických zbraní a vojenského vybavenia za viac ako sto miliárd dolárov. Podľa CNN chystajú USA predaj zbraní aj Spojeným arabským emirátom, a to za viac ako 1,4 miliardy dolárov.