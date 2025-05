Zelenskyj: Putin sa bojí priamych rokovaní so mnou. Západ by mal udrieť tými najtvrdšími sankciami, ak nepríde

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video Zdroj: Twitter V. Zelenského

Podľa agentúry UNIAN, o tom hovoril ukrajinský líder na brífingu.

Prezident Ukrajiny pripomenul, že 11. marca Ukrajina úplne podporila návrh USA na stretnutí v Saudskej Arábii o úplnom bezpodmienečnom prímerí, pretože Ukrajina túži po ukončení vojny.

Zároveň, ako poznamenal prezident, už 63 dní tento návrh zostáva platný na rokovacom stole.

„Opakovane som to zdôrazňoval prezidentovi Trumpovi. Myslím si, že Putin nechce ukončiť vojnu, nechce prímerie, nechce žiadne rokovania. Už ani nehovorím o tom, že sa bojí priamych rokovaní so mnou,“ zdôraznil Zelenskyj. Ako uvádza UNIAN, Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s ruským vodcom Vladimirom Putinom ako v Ankare, tak aj v Istanbule. A Ukrajina robí všetko pre to, aby sa takáto schôdzka na najvyššej úrovni uskutočnila.

„Ak je Putin skutočne pripravený nielen v médiách, ale aj v reálnom živote sa stretnúť. A potom na úrovni lídrov urobíme všetko, aby sme sa dohodli na prímerí. Pretože práve s ním sa musím dohodnúť na prímerí. Pretože len on to rozhodol,“ vyhlásil Zelenskyj.

Urobíme všetko pre to, aby sa konali rokovania s Putinom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež pred novinármi vyhlásil, že urobí všetko pre to, aby sa uskutočnila jeho schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo štvrtok v Turecku, a že tiež urobí všetko pre to, aby začalo platiť prímerie vo vojne rozpútanej vo februári 2022 Putinom. Šéf Kremľa sa doteraz nevyjadril, či sa zúčastní na štvrtkových rokovaniach s ukrajinskou stranou v Istanbule, ktoré sám v nedeľu navrhol usporiadať.

„Urobíme všetko preto, aby sa táto schôdzka uskutočnila,“ povedal ukrajinský prezident na tlačovej konferencii. Prípadná prítomnosť amerického prezidenta Donalda Trumpa v Istanbule by podľa Zelenského napomohla k tomu, aby prišiel aj Putin. „Nepoznám rozhodnutie amerického prezidenta, ale ak by potvrdil svoju účasť, každopádne by to bol dodatočný stimul, aby Putin prišiel,“ dodal podľa agentúry AFP.

Zelenskyj podľa tlačových agentúr tiež uviedol, že urobí všetko pre to, aby vyrokoval prímerie, o ktorom „môže rozhodnúť len on (Putin)“.

„Ak Putin nedorazí a bude hrať hry, bude definitívne jasné, že nechce ukončiť vojnu,“ povedal Zelenskyj. „Domnievam sa, že Putin nechce, aby vojna skončila, nechce prímerie, nechce rokovania,“ vyhlásil.

Trump vyzval Putina, aby prestal útočiť a uzavrel mierovú dohodu Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že chce, aby ruský prezident Vladimir Putin „prestal strieľať" vo vojne na Ukrajine a podpísal mierovú dohodu. Deň po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským tiež uviedol, že je podľa neho pripravený vzdať sa Krymu.

Najmenej 30-dňové prímerie s platnosťou od pondelka navrhol Rusku Zelenskyj spolu s lídrami štyroch veľkých európskych krajín na sobotňajšej schôdzke v Kyjeve. Rusko ale pokračuje v útokoch proti Ukrajine.

O možnosti pricestovať do Istanbulu sa v pondelok zmienil samotný Trump. „Letel by som tam, keby som si myslel, že to pomôže,“ uviedol americký prezident, ktorý podľa svojho vyjadrenia verí, že sa lídri oboch znepriatelených krajín skutočne stretnú. Trump sa od svojho januárového nástupu do funkcie snaží sprostredkovať ukončenie vojny, ktorú na Putinov príkaz rozpútalo Rusko vpádom svojich vojsk na Ukrajinu vo februári 2022.

Západ by mal uvaliť sankcie, ak Putin nepríde

Ukrajinský prezident tiež vyhlásil, že ak by sa americký prezident Donald Trump pridal k možným rusko-ukrajinským mierovým rokovaniam, ktoré by sa mali uskutočniť tento štvrtok v tureckom Istanbule, mohlo by to dať šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi podnet na účasť. Zelenskyj zároveň vyzval na uvalenie „tých najsilnejších“ sankcií voči Moskve v prípade, že Putin sa na rokovaniach nezúčastní, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na tri bezpečnostné zdroje v utorok informovala, že na možné rokovania prídu za americkú stranu vyslanci prezidenta USA Steve Witkoff a Keith Kellogg.

Zelenskyj oznámil, že sa v Ankare plánuje stretnúť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. K stretnutiu by malo dôjsť v stredu alebo vo štvrtok (14./15. mája). Agentúra AP informuje, že dvojica bude čakať na príchod Putina. Moskva však dosiaľ nepotvrdila, či šéf Kremľa napokon do Istanbulu príde. Priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou bez predbežných podmienok navrhol sám Putin, i keď nespresnil, kto by mal jednotlivé strany zastupovať. „Ak Putin nepríde a zahráva sa, je to definitívny dôkaz, že nechce ukončiť vojnu,“ konštatoval ukrajinský prezident.

Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v utorok ozrejmil, že Zelenskyj sa v Istanbule nestretne so žiadnym ruským predstaviteľom okrem Putina. Podľa Jermakovho poradcu Mychajla Podoľaka by totiž rokovania na nižšej úrovni znamenali len „naťahovanie“ mierového procesu.